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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1857185818591860>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Как начали, так и закончат. Это предпраздничный загон в США. 3 выходных, под них всегда сбивают, так легче. День простоять, да ночь продержаться. Показатель, что фонда уже выдохлась, теперь дорога вниз, золоту, соответственно, вверх.
А с заявками физ. лиц можно попасть на мента.


Как говориться - будем посмотреть.

Какого еще мента? Это же не наркотики продают/покупают.
Законом не запрещено - значит разрешино.
Пугаловка от банковских работников. Конечно, им не выгодно чтобы люди без них обходились. Еще как не выгодно...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:42

  hxbbgaf написав:Кстати, война во Вьетнаме началась еще в 1959-м, а Никсон пришел к власти только через 10 лет, так что не поэтому его выгнали. За отмену золотого стандарта (дефолт).

Война закончилась в 1975году.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч
Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку.
И да , там было еще много причин. Не только лишь эта.
Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.

Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:46

  vladus17 написав:..Законом не запрещено - значит разрешино.

Позвольте узнать, а каким законом ваша деятельность разрешена?
По моему разумению если вы работаете официально(на едином налоге) то согласно НКУ ваша деятельность запрещена.(ст.291.5.1)
Если вы сами с усами, то можете попасть под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, с вытекающими последствиями.
И потянуть за собой вашего клиента...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:06

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:..Законом не запрещено - значит разрешино.

Позвольте узнать, а каким законом ваша деятельность разрешена?
По моему разумению если вы работаете официально(на едином налоге) то согласно НКУ ваша деятельность запрещена.(ст.291.5.1)
Если вы сами с усами, то можете попасть под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, с вытекающими последствиями.
И потянуть за собой вашего клиента...


Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Я , как говорил Энди Такер ,,сами с усами,, :mrgreen: продаю покупаю по собственному волеизъевлению. А не работаю через какую то организацию.
Да, да , я такой,я существую. И квартиру без услуг риелтера купил 8)

А Вы наверное услугами ОЛХ не пользуетесь и все налоги с купленых пА 8 доллара и проданных по 25+ уплатили и тд и тп
Да да, вам только через банк тогда, то что Вас там постригут немного, то таке. Зато зловещий ,,мент,, не пристанет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:10

Ух, красота! уже 1276. Скоро 1268 потом 1246 и мои 1200 и даже ниже! Потом отскок к 1200 и там болтаться пару месяцев а там как карта ляжет.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:32

vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:37

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Кстати, война во Вьетнаме началась еще в 1959-м, а Никсон пришел к власти только через 10 лет, так что не поэтому его выгнали. За отмену золотого стандарта (дефолт).

Война закончилась в 1975году.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч
Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку.
И да , там было еще много причин. Не только лишь эта.
Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.

Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.

Никсон победил на выборах в ноябре 68-го. А ушел с поста после импичмента, объявленного за Уотергейт. Солдат во Вьетнам с 65-го (до этого были советники) начал отправлять Линдон Джонстон.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:37

  наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:40

  vladus17 написав:Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.
Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:41

  Волгарь написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Кстати, война во Вьетнаме началась еще в 1959-м, а Никсон пришел к власти только через 10 лет, так что не поэтому его выгнали. За отмену золотого стандарта (дефолт).

Война закончилась в 1975году.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч
Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку.
И да , там было еще много причин. Не только лишь эта.
Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.

Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.

Никсон победил на выборах в ноябре 68-го. А ушел с поста после импичмента, объявленного за Уотергейт. Солдат во Вьетнам с 65-го (до этого были советники) начал отправлять Линдон Джонстон.


А да, кажется я его перепутал с Линдоном Джонсоном! Извиняюсь. Не мой конек, всеравно.
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vladus17
 
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