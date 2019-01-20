Додано: Пон 21 січ, 2019 15:06

наблюдательный написав: vladus17 написав: ..Законом не запрещено - значит разрешино.

..Законом не запрещено - значит разрешино.

Позвольте узнать, а каким законом ваша деятельность разрешена?

По моему разумению если вы работаете официально(на едином налоге) то согласно НКУ ваша деятельность запрещена.(ст.291.5.1)

Если вы сами с усами, то можете попасть под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, с вытекающими последствиями.

И потянуть за собой вашего клиента... По моему разумению если вы работаете официально(на едином налоге) то согласно НКУ ваша деятельность запрещена.(ст.291.5.1)Если вы сами с усами, то можете попасть под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, с вытекающими последствиями.И потянуть за собой вашего клиента...

Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?Я , как говорил Энди Такер ,,сами с усами,,продаю покупаю по собственному волеизъевлению. А не работаю через какую то организацию.Да, да , я такой,я существую. И квартиру без услуг риелтера купилА Вы наверное услугами ОЛХ не пользуетесь и все налоги с купленых пА 8 доллара и проданных по 25+ уплатили и тд и тпДа да, вам только через банк тогда, то что Вас там постригут немного, то таке. Зато зловещий ,,мент,, не пристанет