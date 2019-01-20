hxbbgaf написав:Как начали, так и закончат. Это предпраздничный загон в США. 3 выходных, под них всегда сбивают, так легче. День простоять, да ночь продержаться. Показатель, что фонда уже выдохлась, теперь дорога вниз, золоту, соответственно, вверх. А с заявками физ. лиц можно попасть на мента.
Как говориться - будем посмотреть.
Какого еще мента? Это же не наркотики продают/покупают. Законом не запрещено - значит разрешино. Пугаловка от банковских работников. Конечно, им не выгодно чтобы люди без них обходились. Еще как не выгодно...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку. И да , там было еще много причин. Не только лишь эта. Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.
Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17 написав:..Законом не запрещено - значит разрешино.
Позвольте узнать, а каким законом ваша деятельность разрешена? По моему разумению если вы работаете официально(на едином налоге) то согласно НКУ ваша деятельность запрещена.(ст.291.5.1) Если вы сами с усами, то можете попасть под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, с вытекающими последствиями. И потянуть за собой вашего клиента...
vladus17 написав:..Законом не запрещено - значит разрешино.
Позвольте узнать, а каким законом ваша деятельность разрешена? По моему разумению если вы работаете официально(на едином налоге) то согласно НКУ ваша деятельность запрещена.(ст.291.5.1) Если вы сами с усами, то можете попасть под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, с вытекающими последствиями. И потянуть за собой вашего клиента...
Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?
Я , как говорил Энди Такер ,,сами с усами,, продаю покупаю по собственному волеизъевлению. А не работаю через какую то организацию. Да, да , я такой,я существую. И квартиру без услуг риелтера купил
А Вы наверное услугами ОЛХ не пользуетесь и все налоги с купленых пА 8 доллара и проданных по 25+ уплатили и тд и тп Да да, вам только через банк тогда, то что Вас там постригут немного, то таке. Зато зловещий ,,мент,, не пристанет
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку. И да , там было еще много причин. Не только лишь эта. Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.
Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.
Никсон победил на выборах в ноябре 68-го. А ушел с поста после импичмента, объявленного за Уотергейт. Солдат во Вьетнам с 65-го (до этого были советники) начал отправлять Линдон Джонстон.
Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку. И да , там было еще много причин. Не только лишь эта. Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.
Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.
Никсон победил на выборах в ноябре 68-го. А ушел с поста после импичмента, объявленного за Уотергейт. Солдат во Вьетнам с 65-го (до этого были советники) начал отправлять Линдон Джонстон.
А да, кажется я его перепутал с Линдоном Джонсоном! Извиняюсь. Не мой конек, всеравно.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha