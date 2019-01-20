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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:48
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?
Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.
Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.
Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).
Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.
А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:52
vladus17 написав: наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.
У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.
Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:58
наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.
У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.
Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.
Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:08
vladus17 написав:
Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.
Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.
Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.
При открытии в США (завтра) - рухнет.
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