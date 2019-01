Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1857185818591860 Додано: Пон 21 січ, 2019 15:48 наблюдательный написав: vladus17 написав: Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.

Торговать семечками и золотом, не одно и тоже. Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.

Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).

Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.

А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 647 З нами з: 21.03.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 15:52 vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17

Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает. Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной. У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.

Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета. Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета. наблюдательный

Повідомлень: 3205 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 15:58 наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17

Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает. Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной. У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.

Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета. Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.

Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется. Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 647 З нами з: 21.03.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 16:08 vladus17 написав: Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется. Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.

Выходной. Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.Выходной. наблюдательный

Повідомлень: 3205 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20 наблюдательный написав: vladus17 написав: Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется. Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.

Выходной. Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.Выходной.

При открытии в США (завтра) - рухнет. При открытии в США (завтра) - рухнет. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 647 З нами з: 21.03.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1857185818591860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_