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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:48

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.
Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.

Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).
Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.
А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:52

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.

Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:58

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.

Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.

Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:08

  vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.

При открытии в США (завтра) - рухнет.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:56

  наблюдательный написав:
  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали...
А что весной изменится?

Отрисовали перевернутые голову и плечи и пошли вверх.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:03

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.

При открытии в США (завтра) - рухнет.

Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:12

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:З.Ы. Статистика по трежерям тоже не вышла:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Висит еще то, что в прошлом месяце вышло.
Что-то там происходит.

Какая может быть статистика,
когда правительство и почти все гос.службы США уже месяц как не работают.
Shutdown!

Тут для вас бальзам:
10 Reasons Why Silver Will Outshine Gold In 2019
https://seekingalpha.com/article/423388 ... 019?page=5

Так они же работают, только зарплату не получают.
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  #<1 ... 1857185818591860
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