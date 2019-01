Додано: Пон 21 січ, 2019 15:48

наблюдательный написав: vladus17 написав: Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.

Торговать семечками и золотом, не одно и тоже. Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.

Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).

Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.

А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha