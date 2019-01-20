vladus17 написав:Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?
Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу. Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.
Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн). Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж. А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить
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vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.
Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга. Выходной.
При открытии в США (завтра) - рухнет.
Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
hxbbgaf Или сиди дома, или работай без оплаты. Например: ...More than 50,000 TSA officers are among some 800,000 federal workers have been ordered to stay home or work without pay during the shutdown Многие сотрудники транспортной безопасности уже не ходят на работу. Аэропорты забиты пассажирами, которые не могут вовремя улететь. Их уже некому проверять. https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN1PF1N6 Никаких перечислений на зарплатные карты нет. Практически у всех кредиты, которые нечем погашать. Банки скоро начнут выставлять должникам штрафы, ибо их мексиканская стена Трампа мало волнует. Там дела начинаются не шуточные.