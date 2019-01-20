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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:48

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Позвольте узнать, каким законом моя деятельность запрещена?

Если лень читать правовые кодексы, тогда к юристу.
Торговать семечками и золотом, не одно и тоже.

Покупка/Продажа золота до 150тыс грн за раз - без проблем, с юридической точки зрения. Все что выше - нужно через банк. Хотя тоже не обезательно. Но если Вы очень законопослушны - то да, только так (на суммы свыше 150тыс грн).
Да и вообще, я же никого не заставляю так покупать/продавать. Просто ответил на вопрос хббебе на то как покупаю продаю без больших марж.
А Вы делайте как сами знаете. Не мне Вас учить 8)
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:52

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.

Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:58

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:vladus17
Сейчас торгует Европа, которая особой погоды на рынке золота не делала и не делает.

У Америкосов есть компютеры, и фечерсы по голде открыты для всех и для них тоже. Несмотря на то что официально у них выходной.

Чушь. Во первых, американцы ещё спят. Во вторых, самая крутая золотая биржа COMEX сейчас закрыта. Всё остальное - суета.

Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:08

  vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.

При открытии в США (завтра) - рухнет.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:56

  наблюдательный написав:
  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали...
А что весной изменится?

Отрисовали перевернутые голову и плечи и пошли вверх.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:03

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Они уже проснулись. И биржа через пол часа откроется.

Сегодня в США Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
Выходной.

При открытии в США (завтра) - рухнет.

Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:12

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:З.Ы. Статистика по трежерям тоже не вышла:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Висит еще то, что в прошлом месяце вышло.
Что-то там происходит.

Какая может быть статистика,
когда правительство и почти все гос.службы США уже месяц как не работают.
Shutdown!

Тут для вас бальзам:
10 Reasons Why Silver Will Outshine Gold In 2019
https://seekingalpha.com/article/423388 ... 019?page=5

Так они же работают, только зарплату не получают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:40

hxbbgaf
Или сиди дома, или работай без оплаты. Например:
...More than 50,000 TSA officers are among some 800,000 federal workers have been ordered to stay home or work without pay during the shutdown
Многие сотрудники транспортной безопасности уже не ходят на работу. Аэропорты забиты пассажирами, которые не могут вовремя улететь. Их уже некому проверять.
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN1PF1N6
Никаких перечислений на зарплатные карты нет. Практически у всех кредиты, которые нечем погашать. Банки скоро начнут выставлять должникам штрафы, ибо их мексиканская стена Трампа мало волнует.
Там дела начинаются не шуточные.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:02

  наблюдательный написав:hxbbgaf
Или сиди дома, или работай без оплаты. Например:
...More than 50,000 TSA officers are among some 800,000 federal workers have been ordered to stay home or work without pay during the shutdown
Многие сотрудники транспортной безопасности уже не ходят на работу. Аэропорты забиты пассажирами, которые не могут вовремя улететь. Их уже некому проверять.
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN1PF1N6
Никаких перечислений на зарплатные карты нет. Практически у всех кредиты, которые нечем погашать. Банки скоро начнут выставлять должникам штрафы, ибо их мексиканская стена Трампа мало волнует.
Там дела начинаются не шуточные.

А что с фондой? Чего она прет? Совсем оторвались от реальности на деньги с печатного станка?
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1857185818591860
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