Додано: Вів 22 січ, 2019 10:17

hxbbgaf написав: При открытии в США (завтра) - рухнет. При открытии в США (завтра) - рухнет.

Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.



Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду.

Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду.

