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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:17
hxbbgaf написав:
При открытии в США (завтра) - рухнет.
Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду.
А пока - рухнет
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:41
наблюдательный написав: odessit2007 написав: наблюдательный написав:
Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440
(в ближайшее время)
подождем весны
Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали...
А что весной изменится?
До 01.03.19 повышен потолок внешнего долга сша. Если по шатлауну месяц решают, то по повышению потолка нового внешнего долга, ещё та веселуха будет. На вряд-ли дефолт, но в ближайшие 1,5 месяца увидим продолжение
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