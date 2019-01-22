hxbbgaf написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.
Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду. А пока - рухнет
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
наблюдательный написав:Без меня, меня женили... Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)
подождем весны
Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали... А что весной изменится?
До 01.03.19 повышен потолок внешнего долга сша. Если по шатлауну месяц решают, то по повышению потолка нового внешнего долга, ещё та веселуха будет. На вряд-ли дефолт, но в ближайшие 1,5 месяца увидим продолжение