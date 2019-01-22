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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1858185918601861
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:17

  hxbbgaf написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.

Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.


Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду.
А пока - рухнет :mrgreen:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:41

  наблюдательный написав:
  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали...
А что весной изменится?


До 01.03.19 повышен потолок внешнего долга сша. Если по шатлауну месяц решают, то по повышению потолка нового внешнего долга, ещё та веселуха будет. На вряд-ли дефолт, но в ближайшие 1,5 месяца увидим продолжение
Den_invest
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

О том, что на уме у Трампа не знает даже сам Трамп.

http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... tramp.html

В ФБР пожаловались на "шатдаун"
https://korrespondent.net/world/4056651 ... a-shatdaun

Какой то бред с этой стеной...ссаные 6 ярдов не могут найти :roll:
Тут в топке акций по сотням ярдов за день сгорает...у этого действа явно другой замысел
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:58

  Чукча2 написав:Какой то бред с этой стеной...ссаные 6 ярдов не могут найти :roll:
Тут в топке акций по сотням ярдов за день сгорает...у этого действа явно другой замысел

Найти могут легко и намного больше...Но не хотят...
Там всё просто, как в Украине.
Выборы на носу. Демократы не хотят Трампа на второй срок и делают из него козла отпущения, обвиняя в остановке работы правительства. Трамп замутил эту стену, он и должен отвечать за последствия. Чем больше недовольных, тем ему хуже.
А крутому парню уже не к лицу отступать. Так что введение ЧП в США уже появилось на горизонте.
  vladus17 написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.

Чой-то никакого обрушения золотишка на Нью-Йоркской бирже не наблюдалось.
Динамит не подвезли? :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Чой-то никакого обрушения золотишка на Нью-Йоркской бирже не наблюдалось.
Динамит не подвезли?

Я не волшебник, я только учусь (с)

Не рухнуло, но откатик не большой пошел, уже 1278 с 1284. Не плохо.

Думаю к концу недели 1266 увидим. Или в начале следуйщей.
Ждем-с
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:22

Инвесторы не видят проблемы в шатдауне. Это только у вас паника и дефолт США.
Oleg_z1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:37

  Oleg_z1 написав:Инвесторы не видят проблемы в шатдауне. Это только у вас паника и дефолт США.

Какие у Вас прогнозы по золоту?
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