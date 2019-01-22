hxbbgaf написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.
Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду. А пока - рухнет
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наблюдательный написав:Без меня, меня женили... Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)
подождем весны
Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали... А что весной изменится?
До 01.03.19 повышен потолок внешнего долга сша. Если по шатлауну месяц решают, то по повышению потолка нового внешнего долга, ещё та веселуха будет. На вряд-ли дефолт, но в ближайшие 1,5 месяца увидим продолжение
Чукча2 написав:Какой то бред с этой стеной...ссаные 6 ярдов не могут найти Тут в топке акций по сотням ярдов за день сгорает...у этого действа явно другой замысел
Найти могут легко и намного больше...Но не хотят... Там всё просто, как в Украине. Выборы на носу. Демократы не хотят Трампа на второй срок и делают из него козла отпущения, обвиняя в остановке работы правительства. Трамп замутил эту стену, он и должен отвечать за последствия. Чем больше недовольных, тем ему хуже. А крутому парню уже не к лицу отступать. Так что введение ЧП в США уже появилось на горизонте.
vladus17 написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.
Чой-то никакого обрушения золотишка на Нью-Йоркской бирже не наблюдалось. Динамит не подвезли?