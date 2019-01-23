hxbbgaf написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.
Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.
Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду. А пока - рухнет
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
наблюдательный написав:Без меня, меня женили... Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)
подождем весны
Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали... А что весной изменится?
До 01.03.19 повышен потолок внешнего долга сша. Если по шатлауну месяц решают, то по повышению потолка нового внешнего долга, ещё та веселуха будет. На вряд-ли дефолт, но в ближайшие 1,5 месяца увидим продолжение
Чукча2 написав:Какой то бред с этой стеной...ссаные 6 ярдов не могут найти Тут в топке акций по сотням ярдов за день сгорает...у этого действа явно другой замысел
Найти могут легко и намного больше...Но не хотят... Там всё просто, как в Украине. Выборы на носу. Демократы не хотят Трампа на второй срок и делают из него козла отпущения, обвиняя в остановке работы правительства. Трамп замутил эту стену, он и должен отвечать за последствия. Чем больше недовольных, тем ему хуже. А крутому парню уже не к лицу отступать. Так что введение ЧП в США уже появилось на горизонте.
vladus17 написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.
Чой-то никакого обрушения золотишка на Нью-Йоркской бирже не наблюдалось. Динамит не подвезли?
No doubt trumpet or someone else from the white house will have to say something everyday to stop markets from tanking.... then the public and markets will slowly get managed to a no deal, before the beginning of march to stop a panic run on the markets.... that's what they do .... that's why we stand here today with tarrifs and no deals bieng done with markets still high ...its called conditioning.... people go into zombie mode.... eventually that strategy will fail once inflation explodes or profits fall... then the masses wake up.... pretty simple really!
Шатдаун в США обернулся для валютных трейдеров «игрой вслепую» Больше месяца Комиссия по ценным бумагам и биржам не публикует данные по позициях инвесторов. Еще и статистика ненужная не выходит (торговый баланс, бюджетный дефицит, покупки, продажи трежерей иностранцами), а нужная выходит (все, что не так мрачно - дутая безработица с Сизифовыым трудом, который никак не отображается в макрофинансовых показателях, всякие манипулятивные индексы, которые можно нарисовать как угодно, и т.д.) - очень удобно! Идеальное поле для манипуляций.
jabba написав:. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее
Для приема гостей - конечно да. Сейчас все больше приемы не дома устраивают , гости давно не те, раньше - если гость украл серебряную ложку ( не говоря уже о Фаберже) - то потерял репутацию навсегда - и перестанут принимать в высшем свете - то есть потеря всех связей. Позор. А сейчас ? Как сказал Космос в фильме Бригада - сейчас гордятся своей нечестностью т подлостью. Так что серебряные ложки не актуально. Но для домашнего пользования вполне красиво- а чем они вам не угодили ? И какие ложки лучше для дома ? Я отстал от жизни ? и украшения из серебря тоже носят - а не из золота сейчас модно и популярно. Перспективы я не вижу у серебра - и не удобно. Но спросом умеренным будет пользоваться я думаю.