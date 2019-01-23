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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1858185918601861
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:17

  hxbbgaf написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.

Рухнет рухнет, рухнет рухнет. Это уже клоунада. Чего ему рухать. Бюджетный дефицит в США пошел вгору, значит, золоту ничего не грозит. Плюс торговый баланс и долг, который надо обесценивать.. И наблюдательный купил, а он говорил, что купит, только если замаячит рост минимум на 20-25%.


Я как только куплю, присоединюсь в вашу команду.
А пока - рухнет :mrgreen:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:41

  наблюдательный написав:
  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали...
А что весной изменится?


До 01.03.19 повышен потолок внешнего долга сша. Если по шатлауну месяц решают, то по повышению потолка нового внешнего долга, ещё та веселуха будет. На вряд-ли дефолт, но в ближайшие 1,5 месяца увидим продолжение
Den_invest
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

О том, что на уме у Трампа не знает даже сам Трамп.

http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... tramp.html

В ФБР пожаловались на "шатдаун"
https://korrespondent.net/world/4056651 ... a-shatdaun

Какой то бред с этой стеной...ссаные 6 ярдов не могут найти :roll:
Тут в топке акций по сотням ярдов за день сгорает...у этого действа явно другой замысел
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:58

  Чукча2 написав:Какой то бред с этой стеной...ссаные 6 ярдов не могут найти :roll:
Тут в топке акций по сотням ярдов за день сгорает...у этого действа явно другой замысел

Найти могут легко и намного больше...Но не хотят...
Там всё просто, как в Украине.
Выборы на носу. Демократы не хотят Трампа на второй срок и делают из него козла отпущения, обвиняя в остановке работы правительства. Трамп замутил эту стену, он и должен отвечать за последствия. Чем больше недовольных, тем ему хуже.
А крутому парню уже не к лицу отступать. Так что введение ЧП в США уже появилось на горизонте.
  vladus17 написав:При открытии в США (завтра) - рухнет.

Чой-то никакого обрушения золотишка на Нью-Йоркской бирже не наблюдалось.
Динамит не подвезли? :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Чой-то никакого обрушения золотишка на Нью-Йоркской бирже не наблюдалось.
Динамит не подвезли?

Я не волшебник, я только учусь (с)

Не рухнуло, но откатик не большой пошел, уже 1278 с 1284. Не плохо.

Думаю к концу недели 1266 увидим. Или в начале следуйщей.
Ждем-с
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:22

Инвесторы не видят проблемы в шатдауне. Это только у вас паника и дефолт США.
Oleg_z1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:37

  Oleg_z1 написав:Инвесторы не видят проблемы в шатдауне. Это только у вас паника и дефолт США.

Какие у Вас прогнозы по золоту?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:04

Что пишут сами америкнцы:
No doubt trumpet or someone else from the white house will have to say something everyday to stop markets from tanking.... then the public and markets will slowly get managed to a no deal, before the beginning of march to stop a panic run on the markets.... that's what they do .... that's why we stand here today with tarrifs and no deals bieng done with markets still high ...its called conditioning.... people go into zombie mode.... eventually that strategy will fail once inflation explodes or profits fall... then the masses wake up.... pretty simple really!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:07

Шатдаун в США обернулся для валютных трейдеров «игрой вслепую»
Больше месяца Комиссия по ценным бумагам и биржам не публикует данные по позициях инвесторов.
Еще и статистика ненужная не выходит (торговый баланс, бюджетный дефицит, покупки, продажи трежерей иностранцами), а нужная выходит (все, что не так мрачно - дутая безработица с Сизифовыым трудом, который никак не отображается в макрофинансовых показателях, всякие манипулятивные индексы, которые можно нарисовать как угодно, и т.д.) - очень удобно!
Идеальное поле для манипуляций.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  jabba написав:. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее


Для приема гостей - конечно да. Сейчас все больше приемы не дома устраивают , гости давно не те, раньше - если гость украл серебряную ложку ( не говоря уже о Фаберже) - то потерял репутацию навсегда - и перестанут принимать в высшем свете - то есть потеря всех связей. Позор. А сейчас ? Как сказал Космос в фильме Бригада - сейчас гордятся своей нечестностью т подлостью. Так что серебряные ложки не актуально. Но для домашнего пользования вполне красиво- а чем они вам не угодили ? И какие ложки лучше для дома ? Я отстал от жизни ? и украшения из серебря тоже носят - а не из золота сейчас модно и популярно. Перспективы я не вижу у серебра - и не удобно. Но спросом умеренным будет пользоваться я думаю.
kalinavalera1
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