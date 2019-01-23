Додано: Чет 24 січ, 2019 00:18

jabba написав: . А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее . А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее

Для приема гостей - конечно да. Сейчас все больше приемы не дома устраивают , гости давно не те, раньше - если гость украл серебряную ложку ( не говоря уже о Фаберже) - то потерял репутацию навсегда - и перестанут принимать в высшем свете - то есть потеря всех связей. Позор. А сейчас ? Как сказал Космос в фильме Бригада - сейчас гордятся своей нечестностью т подлостью. Так что серебряные ложки не актуально. Но для домашнего пользования вполне красиво- а чем они вам не угодили ? И какие ложки лучше для дома ? Я отстал от жизни ? и украшения из серебря тоже носят - а не из золота сейчас модно и популярно. Перспективы я не вижу у серебра - и не удобно. Но спросом умеренным будет пользоваться я думаю.