RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1859186018611862
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Идеальное поле для манипуляций.


Возможно, это одна из причин...тень на плетень навести...

В США не исключают затягивания "шатдауна" до весны.
https://korrespondent.net/world/4057095 ... a-do-vesny

Экс-адвокат Трампа заявил об угрозах со стороны президента - СМИ.
https://korrespondent.net/world/4057123 ... ydenta-smy

а тут ещё несчастная Венесуэла под боком разгорается...

Протесты в Венесуэле: число жертв достигло 16.
https://korrespondent.net/world/4057099 ... ostyhlo-16
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 03.12.13
Подякував: 285 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:59

Венесуэла влияет мало, а вот в Европе индекс PMI хуже ожиданий, 0.8 пункта до рецессии. Но Дакс прет вгору. Манипуляция на лицо! Включили печатный станок! Ждем, пока деньги потекут в драг. металлы!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20166
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Включили печатный станок! Ждем, пока деньги потекут в драг. металлы!

Печатный станок включили еще в 1913ом.
Все еще Ждем-с =)

ПыСы наверное Голдмэны & Ротшильды вас забанили :mrgreen:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 652
З нами з: 21.03.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:51

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Венесуэла влияет мало


Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
https://www.vestifinance.ru/articles/113683

Шатдаун затянулся. Трамп готовит введение ЧП.
https://korrespondent.net/world/4057776 ... edenye-chp
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 03.12.13
Подякував: 285 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:40

  Чукча2 написав:
  hxbbgaf написав:Венесуэла влияет мало


Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
https://www.vestifinance.ru/articles/113683

Шатдаун затянулся. Трамп готовит введение ЧП.
https://korrespondent.net/world/4057776 ... edenye-chp

І ціни на золото ломануться уверх!!!
Ура!!! :D
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19015
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Frant написав:ломануться


То хиба ломанулись!)
Так, коррекция.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 03.12.13
Подякував: 285 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1859186018611862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21857)
25.01.2019 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.