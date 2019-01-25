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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:05
hxbbgaf написав:
Идеальное поле для манипуляций.
Возможно, это одна из причин...тень на плетень навести...
В США не исключают затягивания "шатдауна" до весны.https://korrespondent.net/world/4057095 ... a-do-vesny
Экс-адвокат Трампа заявил об угрозах со стороны президента - СМИ.https://korrespondent.net/world/4057123 ... ydenta-smy
а тут ещё несчастная Венесуэла под боком разгорается...
Протесты в Венесуэле: число жертв достигло 16.https://korrespondent.net/world/4057099 ... ostyhlo-16
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:59
Венесуэла влияет мало, а вот в Европе индекс PMI хуже ожиданий, 0.8 пункта до рецессии. Но Дакс прет вгору. Манипуляция на лицо! Включили печатный станок! Ждем, пока деньги потекут в драг. металлы!
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26
hxbbgaf написав:
Включили печатный станок! Ждем, пока деньги потекут в драг. металлы!
Печатный станок включили еще в 1913ом.
Все еще Ждем-с =)
ПыСы наверное Голдмэны & Ротшильды вас забанили
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:51
hxbbgaf написав:
Венесуэла влияет мало
Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?https://www.vestifinance.ru/articles/113683
Шатдаун затянулся. Трамп готовит введение ЧП.https://korrespondent.net/world/4057776 ... edenye-chp
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:40
І ціни на золото ломануться уверх!!!
Ура!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:57
Frant написав:
ломануться
То хиба ломанулись!)
Так, коррекция.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:20
Золото пробило психологические $1300. Бычий разворот? Пора брать?
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Zebra
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