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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08
dima_beleb написав:посмотрите на график золота с 2000 по 2019 гг
. Особое внимание уделите 2007-2009 году.Исходя из этого
мы находимся в предкризисном периоде.
Я смотрю вы мастер тех анализа
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