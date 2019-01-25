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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08

  dima_beleb написав:посмотрите на график золота с 2000 по 2019 гг. Особое внимание уделите 2007-2009 году.
Исходя из этого мы находимся в предкризисном периоде.


Я смотрю вы мастер тех анализа :mrgreen:
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