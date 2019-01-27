RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08

  dima_beleb написав:посмотрите на график золота с 2000 по 2019 гг. Особое внимание уделите 2007-2009 году.
Исходя из этого мы находимся в предкризисном периоде.


Я смотрю вы мастер тех анализа :mrgreen:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 656
З нами з: 21.03.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 02:10

  kalinavalera1 написав: И какие ложки лучше для дома ?

Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки. :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5228
З нами з: 18.12.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Frant написав:І ціни на золото ломануться уверх!!!
Ура!!! :D

Тож не бітон дорожае, чого ви зраділи?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 656
З нами з: 21.03.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:53

  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: И какие ложки лучше для дома ?

Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки. :mrgreen:

Да, стальные ложки - это пабагатому.
З.Ы. Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20168
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:17

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: И какие ложки лучше для дома ?

Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки. :mrgreen:

Да, стальные ложки - это пабагатому.
З.Ы. Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.

Простите, кому дало?
Волгарь
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1860186118621863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.