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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08
dima_beleb написав:посмотрите на график золота с 2000 по 2019 гг
. Особое внимание уделите 2007-2009 году.Исходя из этого
мы находимся в предкризисном периоде.
Я смотрю вы мастер тех анализа
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:08
Frant написав:
І ціни на золото ломануться уверх!!!
Ура!!!
Тож не бітон дорожае, чого ви зраділи?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:53
jabba написав: kalinavalera1 написав:
И какие ложки лучше для дома ?
Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки.
Да, стальные ложки - это пабагатому.
З.Ы. Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:17
hxbbgaf написав: jabba написав: kalinavalera1 написав:
И какие ложки лучше для дома ?
Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки.
Да, стальные ложки - это пабагатому.
З.Ы. Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.
Простите, кому дало?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:18
Волгарь написав:
кому дало
На этой неделе уже точно будет понятен вектор....
Ждём заседание ФРС и результаты торговых переговоров США-Китай.
5 главных событий недели.https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-596727
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:27
hxbbgaf написав:
Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.
Хороший загончик получился. Быки уже слились, теперь пойдет откат.
На моменте 1298.8
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