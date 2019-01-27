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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08

  dima_beleb написав:посмотрите на график золота с 2000 по 2019 гг. Особое внимание уделите 2007-2009 году.
Исходя из этого мы находимся в предкризисном периоде.


Я смотрю вы мастер тех анализа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 02:10

  kalinavalera1 написав: И какие ложки лучше для дома ?

Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Frant написав:І ціни на золото ломануться уверх!!!
Ура!!! :D

Тож не бітон дорожае, чого ви зраділи?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:53

  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: И какие ложки лучше для дома ?

Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки. :mrgreen:

Да, стальные ложки - это пабагатому.
З.Ы. Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:17

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: И какие ложки лучше для дома ?

Ну как какие - из нержавеющей стали или из мельхиора ( он же нейзильбер (новое серебро)он же мнц - медь-никель-цинк). Если не желаете долгими зимними вечерами часами надраивать потемневшие ложки. :mrgreen:

Да, стальные ложки - это пабагатому.
З.Ы. Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.

Простите, кому дало?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:кому дало


На этой неделе уже точно будет понятен вектор....
Ждём заседание ФРС и результаты торговых переговоров США-Китай.

5 главных событий недели.
https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-596727
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Многие умничают, но закрытие недели выше 1300 дало четкий сигнал на поход на 1440.

Хороший загончик получился. Быки уже слились, теперь пойдет откат.
На моменте 1298.8
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