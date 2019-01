Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08

dima_beleb написав: посмотрите на график золота с 2000 по 2019 гг. Особое внимание уделите 2007-2009 году.

Исходя из этого мы находимся в предкризисном периоде. . Особое внимание уделите 2007-2009 году.мы находимся в предкризисном периоде.



Я смотрю вы мастер тех анализа Я смотрю вы мастер тех анализа

