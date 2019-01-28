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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1861186218631864
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Хороший загончик получился. Быки уже слились, теперь пойдет откат.
На моменте 1298.8

Чудные крестьянские дети...
Радуются каким то 2-5$. Раньше, бывалыча, был драйв. Разнос по 40-50$ за торговую сессию. А сейчас одна скукота.
Где же ваши 1266? Не тех писателей начитались?

All bets will off for a steep break if buyers can recapture $1289.20.


Быки загнали на 1300 чтобы слиться. Золото при нынешних расскалад довольно переоценено. Выше 1200 покупать смысла нет. Только для спекуляций. При цене добычи в 600долл унц.

Золотишко всегда работало так pump and dump- загнать чем выше и сбросить. Потом покупать у тех же лохов что купили в три-дорога -за дешево.
И все по кругу.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:51

40-50 баксов - это пыль. Цену так заманипулировали, что будет улет в разы! Сдавайте доллары или потеряете все!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:56

  hxbbgaf написав:40-50 баксов - это пыль. Цену так заманипулировали, что будет улет в разы! Сдавайте доллары или потеряете все!


Мне в огород выбрасывайте ,,никомунепотрибный,, :mrgreen:

А когда побежите покупать квартиру или машину, прийдете со своим золотом, интересно как на вас посмотрят в автосалоне. Скажут ,,иди меняй на папирець, только тогда...,, И тут из кустов выскочу я, и куплю у вас за дешево :mrgreen:
Все бы да ничего, только пару сотен долларов попадалово на унции- но то таке (с) :twisted:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 659
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Подякував: 110 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 1861186218631864
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