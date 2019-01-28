наблюдательный написав:
Чудные крестьянские дети...
Радуются каким то 2-5$. Раньше, бывалыча, был драйв. Разнос по 40-50$ за торговую сессию. А сейчас одна скукота.
Где же ваши 1266? Не тех писателей начитались?
All bets will off for a steep break if buyers can recapture $1289.20.
Быки загнали на 1300 чтобы слиться. Золото при нынешних расскалад довольно переоценено. Выше 1200 покупать смысла нет. Только для спекуляций. При цене добычи в 600долл унц.
Золотишко всегда работало так pump and dump- загнать чем выше и сбросить. Потом покупать у тех же лохов что купили в три-дорога -за дешево.
И все по кругу.