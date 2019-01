Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1861186218631864 Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50 наблюдательный написав: vladus17 написав: Хороший загончик получился. Быки уже слились, теперь пойдет откат.

На моменте 1298.8

Чудные крестьянские дети...

All bets will off for a steep break if buyers can recapture $1289.20.

Где же ваши 1266? Не тех писателей начитались?



Додано: Пон 28 січ, 2019 21:51 40-50 баксов - это пыль. Цену так заманипулировали, что будет улет в разы! Сдавайте доллары или потеряете все!



Золотишко всегда работало так pump and dump- загнать чем выше и сбросить. Потом покупать у тех же лохов что купили в три-дорога -за дешево.

Додано: Вів 29 січ, 2019 18:32 Кто-то звонил, в банках есть серебро? Или они держат старую цену для галочки?



Мне в огород выбрасывайте ,,никомунепотрибный,,



А когда побежите покупать квартиру или машину, прийдете со своим золотом, интересно как на вас посмотрят в автосалоне. Скажут ,,иди меняй на папирець, только тогда...,, И тут из кустов выскочу я, и куплю у вас за дешево

Все бы да ничего, только пару сотен долларов попадалово на унции- но то таке (с) Мне в огород выбрасывайте ,,никомунепотрибный,,А когда побежите покупать квартиру или машину, прийдете со своим золотом, интересно как на вас посмотрят в автосалоне. Скажут ,,иди меняй на папирець, только тогда...,, И тут из кустов выскочу я, и куплю у вас за дешевоВсе бы да ничего, только пару сотен долларов попадалово на унции- но то таке (с) Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 660 З нами з: 21.03.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 18:32 Кто-то звонил, в банках есть серебро? Или они держат старую цену для галочки? hxbbgaf Повідомлень: 20180 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 23:16 hxbbgaf

Могу предложить, знакомые люди вам нарисуют 10-20кг слитков 250-1000грм

