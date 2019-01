Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50

наблюдательный написав: vladus17 написав: Хороший загончик получился. Быки уже слились, теперь пойдет откат.

На моменте 1298.8

Чудные крестьянские дети...

Радуются каким то 2-5$. Раньше, бывалыча, был драйв. Разнос по 40-50$ за торговую сессию. А сейчас одна скукота.

Где же ваши 1266? Не тех писателей начитались?



All bets will off for a steep break if buyers can recapture $1289.20.



Быки загнали на 1300 чтобы слиться. Золото при нынешних расскалад довольно переоценено. Выше 1200 покупать смысла нет. Только для спекуляций. При цене добычи в 600долл унц.



Золотишко всегда работало так pump and dump- загнать чем выше и сбросить. Потом покупать у тех же лохов что купили в три-дорога -за дешево.

И все по кругу.

