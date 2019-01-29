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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Хороший загончик получился. Быки уже слились, теперь пойдет откат.
На моменте 1298.8
Чудные крестьянские дети...
Радуются каким то 2-5$. Раньше, бывалыча, был драйв. Разнос по 40-50$ за торговую сессию. А сейчас одна скукота.
Где же ваши 1266? Не тех писателей начитались? All bets will off for a steep break if buyers can recapture $1289.20.
Быки загнали на 1300 чтобы слиться. Золото при нынешних расскалад довольно переоценено. Выше 1200 покупать смысла нет. Только для спекуляций. При цене добычи в 600долл унц.
Золотишко всегда работало так pump and dump- загнать чем выше и сбросить. Потом покупать у тех же лохов что купили в три-дорога -за дешево.
И все по кругу.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:51
40-50 баксов - это пыль. Цену так заманипулировали, что будет улет в разы! Сдавайте доллары или потеряете все!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:56
hxbbgaf написав:
40-50 баксов - это пыль. Цену так заманипулировали, что будет улет в разы! Сдавайте доллары или потеряете все!
Мне в огород выбрасывайте ,,никомунепотрибный,,
А когда побежите покупать квартиру или машину, прийдете со своим золотом, интересно как на вас посмотрят в автосалоне. Скажут ,,иди меняй на папирець, только тогда...,, И тут из кустов выскочу я, и куплю у вас за дешево
Все бы да ничего, только пару сотен долларов попадалово на унции- но то таке (с)
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Додано: Вів 29 січ, 2019 18:32
Кто-то звонил, в банках есть серебро? Или они держат старую цену для галочки?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:16
hxbbgaf
Могу предложить, знакомые люди вам нарисуют 10-20кг слитков 250-1000грм
цена 14.50грн за грамм. В любое время. Киев
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:58
vladus17 написав:hxbbgaf
Могу предложить, знакомые люди вам нарисуют 10-20кг слитков 250-1000грм
цена 14.50грн за грамм. В любое время. Киев
Да, ну, мне грамм 500 максимум пока.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 00:00
А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские? Тут на шатдаун кивали. Вроде и шатдаун уже закончился.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:33
hxbbgaf написав: vladus17 написав:hxbbgaf
Могу предложить, знакомые люди вам нарисуют 10-20кг слитков 250-1000грм
цена 14.50грн за грамм. В любое время. Киев
Да, ну, мне грамм 500 максимум пока.
Зарплату выдали?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31
vladus17 написав: hxbbgaf написав: vladus17 написав:hxbbgaf
Могу предложить, знакомые люди вам нарисуют 10-20кг слитков 250-1000грм
цена 14.50грн за грамм. В любое время. Киев
Да, ну, мне грамм 500 максимум пока.
Зарплату выдали?
Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?
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