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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1862186318641865
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:43

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:

Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?


Я лично серебром не занимаюсь. Могу дать номер тел знакомого, у него есть по 14.50 - да.

Давайте е-мейл.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:51

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:

Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?


Я лично серебром не занимаюсь. Могу дать номер тел знакомого, у него есть по 14.50 - да.

Давайте е-мейл.

$10 :oops:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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