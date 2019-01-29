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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:43
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?
Я лично серебром не занимаюсь. Могу дать номер тел знакомого, у него есть по 14.50 - да.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:51
hxbbgaf написав: vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?
Я лично серебром не занимаюсь. Могу дать номер тел знакомого, у него есть по 14.50 - да.
Давайте е-мейл.
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