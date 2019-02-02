Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т
Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т
Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях. А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо. Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба
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jabba написав:vladus17 Иногда отчет - это просто отчет. Тем более структура тех ЦБ не вызывает сомнения в причинах этих покупок - потенциальные страны-изгои на первых местах рейтинга.
Главное заглавие. Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота!!! Прочитал - сразу хочется пойти купить золотишка на хаях. И не размениваться на те копейки ,полторы-сот долларов на унции, всеравно ведь будет $100500/унц через два месяца. Спросите у Хбебегав, он подтвердит
А летом понадобятся деньги на море поехать, будет сливать по $820. Прогноз от edvard-а кстати на это лето.
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