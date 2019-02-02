RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1862186318641865
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:43

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:

Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?


Я лично серебром не занимаюсь. Могу дать номер тел знакомого, у него есть по 14.50 - да.

Давайте е-мейл.
hxbbgaf
 
Заблокований
Повідомлень: 20186
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:51

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:

Я так понимаю, по 14.50 у вас ничего нету?


Я лично серебром не занимаюсь. Могу дать номер тел знакомого, у него есть по 14.50 - да.

Давайте е-мейл.

$10 :oops:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 686
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:42

  vladus17 написав:$10 :oops:

Ясно, трепло.
hxbbgaf
 
Заблокований
Повідомлень: 20186
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:35

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:$10 :oops:

Ясно, трепло.

Е-мейлов нет.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 686
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:36

Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота
https://www.rbc.ru/economics/31/01/2019 ... 4b5ada0d0d

Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т

Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.

Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 18.12.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:09

  jabba написав: Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота
https://www.rbc.ru/economics/31/01/2019 ... 4b5ada0d0d

Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т

Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.

Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.


Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях.
А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо.
Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба :roll:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 686
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:16

vladus17 Иногда отчет - это просто отчет. Тем более структура тех ЦБ не вызывает сомнения в причинах этих покупок - потенциальные страны-изгои на первых местах рейтинга.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 18.12.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:24

  jabba написав:vladus17 Иногда отчет - это просто отчет. Тем более структура тех ЦБ не вызывает сомнения в причинах этих покупок - потенциальные страны-изгои на первых местах рейтинга.

Главное заглавие.
Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота!!!
Прочитал - сразу хочется пойти купить золотишка на хаях.
И не размениваться на те копейки ,полторы-сот долларов на унции, всеравно ведь будет $100500/унц через два месяца.
Спросите у Хбебегав, он подтвердит :mrgreen:

А летом понадобятся деньги на море поехать, будет сливать по $820. Прогноз от edvard-а кстати на это лето.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 686
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:36

На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить 1100 - не больше.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 686
З нами з: 21.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1862186318641865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12126)
03.02.2019 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.