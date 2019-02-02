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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:43
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:51
$10
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:35
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 07:36
Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота
Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т
Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:09
Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях.
А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо.
Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:16
vladus17 Иногда отчет - это просто отчет. Тем более структура тех ЦБ не вызывает сомнения в причинах этих покупок - потенциальные страны-изгои на первых местах рейтинга.
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:24
Главное заглавие.
Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота!!!
Прочитал - сразу хочется пойти купить золотишка на хаях.
И не размениваться на те копейки ,полторы-сот долларов на унции, всеравно ведь будет $100500/унц через два месяца.
Спросите у Хбебегав, он подтвердит
А летом понадобятся деньги на море поехать, будет сливать по $820. Прогноз от edvard-а кстати на это лето.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:36
На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100.
Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.
При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно.
Но ОЛХ-ам дадут затариться. А то Мировой Финансовый Кризис приближается, о котором уже каждая вторая бабка возле подъезда говорит
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:57
vladus17
Вы случайно не в маржинальном шорте? А то похоже на истерику.
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