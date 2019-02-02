Я даже не знаю что это значит =)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01
Я даже не знаю что это значит =)
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:05
Почему мне истеричить, я затарился еще на около 1200, слился на 1285.
С заработаных ищу теперь хорошую однушку в Киеве под здачу.
На золото уже абсолютно пофиг.
Это для меня инструмент для зароботка, ни больше ни меньше.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:15
vladus17 Так откуда тогда истерика - "не может! не должно!"?
Запомните - рынок может все и цена может длительное время отличаться от "справедливой" цены.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:18
jabba А этот отчет просто объясняет почему цена на моменте отличается от справедливой а вовсе не призывает кого либо к чему либо. Это же перевод РБК иностранной статьи. Ну а заголовки - журналюги любят погорячее.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:18
Ну с другой стороны - вы тоже правы. правда у меня не истерика, просто жду отката, может еще раз на золотой-качеле получится прокатиться. Пока еще однушку не купил. Так на двушку может заработаю
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:21
vladus17 Так откройте себе счет в укргазбанке и продайте золото по рынку - когда наступит время когда только соберетесь покупать - а вы уже весь по уши в прибыли от продажи бумажного золота.
ЗЫ. Заодно и узнаете шо такое маржинальный шорт.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:35
Там через брокеров надо, а я не люблю через посредников работать. Плюс всякие финмониторинги могут прикопаться. Да и опыта у меня мало(даже не знаю что такое маржинальны шорт, хотя догадываюсь).
Пока удалось фиксануть прибыль - и на том спасибо.
А не как в казино: сначала выиграл ,потом проиграл то что выиграл + свое.
Нужно вовремя уметь остановиться.
Недвижка в Украине сейчас как минимум не переоцененна. Буду если что туда нырять.
А золото- это и в самом деле очень политический инструмент, и цена на него соответственная. Просто-людам не дадут по хорошой цене затариться, имхо.
А в тридорога- всегда пожалуйста.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:03
vladus17 банк и есть брокер. Никакого финмона так как никакого золота нет на самом деле - все виртуально. Нажали кнопку - типо купили 100 унций через 10 минут нажали кнопку - продали. Только разница от изменения цены. Да еще с кредитным плечем - положив пятерку сможете и 50 и 100 унций купить-продать. Пока залоговые деньги не кончатся если цена пойдет не туда куда вроде как кому-то "должна".
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:14
Покупаю/продаю только то что могу подержать в руках/потрогать.
Манипуляции на бирже - низкий сорт, нечистая работа(с) Бендер
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:16
Это не совсем статейки. Это отчёт уважаемой организации.
Кстати, спрос на золото в мире увеличился до 4,345 тонн
Gold demand in 2018 reached 4,345.
Но и предложение золота тоже увеличилось
Annual gold supply firmed slightly to 4,490.2t, with mine production inching up to a new high of 3,364.9t.
Так что пока предложение больше чем спрос.
Что касается покупки золота центробанками РФ, Турции, Казахстана, то это не тот случай, который влияет на мировые рынки золота. Эти страны сами добывают много золота и их ЦБ выкупают его у своих производителей за нац. валюту, а не за доллары. То есть это золото не котируется на мировых торгах, а тупо идёт в закрома этих стран.
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