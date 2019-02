Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1863186418651866 Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01 jabba написав: vladus17

Вы случайно не в маржинальном шорте? А то похоже на истерику. Вы случайно не в маржинальном шорте?А то похоже на истерику.

Я даже не знаю что это значит =) Я даже не знаю что это значит =) Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 691 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 13:05 jabba написав: vladus17

Вы случайно не в маржинальном шорте? А то похоже на истерику. Вы случайно не в маржинальном шорте?А то похоже на истерику.

Почему мне истеричить, я затарился еще на около 1200, слился на 1285.

С заработаных ищу теперь хорошую однушку в Киеве под здачу.

На золото уже абсолютно пофиг.

Это для меня инструмент для зароботка, ни больше ни меньше. Почему мне истеричить, я затарился еще на около 1200, слился на 1285.С заработаных ищу теперь хорошую однушку в Киеве под здачу.На золото уже абсолютно пофиг.Это для меня инструмент для зароботка, ни больше ни меньше. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 691 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 13:15 vladus17 Так откуда тогда истерика - "не может! не должно!"?

Запомните - рынок может все и цена может длительное время отличаться от "справедливой" цены. Так откуда тогда истерика - "не может! не должно!"?Запомните - рынок может все и цена может длительное время отличаться от "справедливой" цены. jabba

Повідомлень: 5235 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 13:18 jabba А этот отчет просто объясняет почему цена на моменте отличается от справедливой а вовсе не призывает кого либо к чему либо. Это же перевод РБК иностранной статьи. Ну а заголовки - журналюги любят погорячее. jabba

Повідомлень: 5235 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 13:18 jabba написав: vladus17 Так откуда тогда истерика - "не может! не должно!"?

Запомните - рынок может все и цена может длительное время отличаться от "справедливой" цены. Так откуда тогда истерика - "не может! не должно!"?Запомните - рынок может все и цена может длительное время отличаться от "справедливой" цены.

Ну с другой стороны - вы тоже правы. правда у меня не истерика, просто жду отката, может еще раз на золотой-качеле получится прокатиться. Пока еще однушку не купил. Так на двушку может заработаю Ну с другой стороны - вы тоже правы. правда у меня не истерика, просто жду отката, может еще раз на золотой-качеле получится прокатиться. Пока еще однушку не купил. Так на двушку может заработаю Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 691 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 13:21 vladus17 Так откройте себе счет в укргазбанке и продайте золото по рынку - когда наступит время когда только соберетесь покупать - а вы уже весь по уши в прибыли от продажи бумажного золота.

ЗЫ. Заодно и узнаете шо такое маржинальный шорт. Так откройте себе счет в укргазбанке и продайте золото по рынку - когда наступит время когда только соберетесь покупать - а вы уже весь по уши в прибыли от продажи бумажного золота.ЗЫ. Заодно и узнаете шо такое маржинальный шорт. jabba

Повідомлень: 5235 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 13:35 jabba написав: vladus17 Так откройте себе счет в укргазбанке и продайте золото по рынку - когда наступит время когда только соберетесь покупать - а вы уже весь по уши в прибыли от продажи бумажного золота.

ЗЫ. Заодно и узнаете шо такое маржинальный шорт. Так откройте себе счет в укргазбанке и продайте золото по рынку - когда наступит время когда только соберетесь покупать - а вы уже весь по уши в прибыли от продажи бумажного золота.ЗЫ. Заодно и узнаете шо такое маржинальный шорт.

Там через брокеров надо, а я не люблю через посредников работать. Плюс всякие финмониторинги могут прикопаться. Да и опыта у меня мало(даже не знаю что такое маржинальны шорт, хотя догадываюсь).

Пока удалось фиксануть прибыль - и на том спасибо.

А не как в казино: сначала выиграл ,потом проиграл то что выиграл + свое.

Нужно вовремя уметь остановиться.

Недвижка в Украине сейчас как минимум не переоцененна. Буду если что туда нырять.

А золото- это и в самом деле очень политический инструмент, и цена на него соответственная. Просто-людам не дадут по хорошой цене затариться, имхо.

А в тридорога- всегда пожалуйста. Там через брокеров надо, а я не люблю через посредников работать. Плюс всякие финмониторинги могут прикопаться. Да и опыта у меня мало(даже не знаю что такое маржинальны шорт, хотя догадываюсь).Пока удалось фиксануть прибыль - и на том спасибо.А не как в казино: сначала выиграл ,потом проиграл то что выиграл + свое.Нужно вовремя уметь остановиться.Недвижка в Украине сейчас как минимум не переоцененна. Буду если что туда нырять.А золото- это и в самом деле очень политический инструмент, и цена на него соответственная. Просто-людам не дадут по хорошой цене затариться, имхо.А в тридорога- всегда пожалуйста. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 691 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 14:03 vladus17 банк и есть брокер. Никакого финмона так как никакого золота нет на самом деле - все виртуально. Нажали кнопку - типо купили 100 унций через 10 минут нажали кнопку - продали. Только разница от изменения цены. Да еще с кредитным плечем - положив пятерку сможете и 50 и 100 унций купить-продать. Пока залоговые деньги не кончатся если цена пойдет не туда куда вроде как кому-то "должна". банк и есть брокер. Никакого финмона так как никакого золота нет на самом деле - все виртуально. Нажали кнопку - типо купили 100 унций через 10 минут нажали кнопку - продали. Только разница от изменения цены. Да еще с кредитным плечем - положив пятерку сможете и 50 и 100 унций купить-продать. Пока залоговые деньги не кончатся если цена пойдет не туда куда вроде как кому-то "должна". jabba

Повідомлень: 5235 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 14:14 jabba написав: vladus17 банк и есть брокер. Никакого финмона так как никакого золота нет на самом деле - все виртуально. Нажали кнопку - типо купили 100 унций через 10 минут нажали кнопку - продали. Только разница от изменения цены. Да еще с кредитным плечем - положив пятерку сможете и 50 и 100 унций купить-продать. Пока залоговые деньги не кончатся если цена пойдет не туда куда вроде как кому-то "должна". банк и есть брокер. Никакого финмона так как никакого золота нет на самом деле - все виртуально. Нажали кнопку - типо купили 100 унций через 10 минут нажали кнопку - продали. Только разница от изменения цены. Да еще с кредитным плечем - положив пятерку сможете и 50 и 100 унций купить-продать. Пока залоговые деньги не кончатся если цена пойдет не туда куда вроде как кому-то "должна".

Покупаю/продаю только то что могу подержать в руках/потрогать.

Манипуляции на бирже - низкий сорт, нечистая работа(с) Бендер Покупаю/продаю только то что могу подержать в руках/потрогать.Манипуляции на бирже - низкий сорт, нечистая работа(с) Бендер Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 691 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 14:16 vladus17 написав: jabba написав: Центробанки закупили рекордный почти за 50 лет объем золота

https://www.rbc.ru/economics/31/01/2019 ... 4b5ada0d0d



Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т



Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.



Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC. Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 тЧистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.



Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях.

А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо.

Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях.А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо.Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба

Это не совсем статейки. Это отчёт уважаемой организации.

Кстати, спрос на золото в мире увеличился до 4,345 тонн

Gold demand in 2018 reached 4,345.

Но и предложение золота тоже увеличилось

Annual gold supply firmed slightly to 4,490.2t, with mine production inching up to a new high of 3,364.9t.

Так что пока предложение больше чем спрос.

Что касается покупки золота центробанками РФ, Турции, Казахстана, то это не тот случай, который влияет на мировые рынки золота. Эти страны сами добывают много золота и их ЦБ выкупают его у своих производителей за нац. валюту, а не за доллары. То есть это золото не котируется на мировых торгах, а тупо идёт в закрома этих стран. Это не совсем статейки. Это отчёт уважаемой организации.Кстати, спрос на золото в мире увеличился до 4,345 тоннНо и предложение золота тоже увеличилосьТак что пока предложение больше чем спрос.Что касается покупки золота центробанками РФ, Турции, Казахстана, то это не тот случай, который влияет на мировые рынки золота. Эти страны сами добывают много золота и их ЦБ выкупают его у своих производителей за нац. валюту, а не за доллары. То есть это золото не котируется на мировых торгах, а тупо идёт в закрома этих стран. наблюдательный

Повідомлень: 3209 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1863186418651866 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], silverbuyer2019 і 2 гостейМодератори: Ірина_