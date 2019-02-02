Я даже не знаю что это значит =)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01
Я даже не знаю что это значит =)
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:05
Почему мне истеричить, я затарился еще на около 1200, слился на 1285.
С заработаных ищу теперь хорошую однушку в Киеве под здачу.
На золото уже абсолютно пофиг.
Это для меня инструмент для зароботка, ни больше ни меньше.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:15
vladus17 Так откуда тогда истерика - "не может! не должно!"?
Запомните - рынок может все и цена может длительное время отличаться от "справедливой" цены.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:18
jabba А этот отчет просто объясняет почему цена на моменте отличается от справедливой а вовсе не призывает кого либо к чему либо. Это же перевод РБК иностранной статьи. Ну а заголовки - журналюги любят погорячее.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:18
Ну с другой стороны - вы тоже правы. правда у меня не истерика, просто жду отката, может еще раз на золотой-качеле получится прокатиться. Пока еще однушку не купил. Так на двушку может заработаю
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:21
vladus17 Так откройте себе счет в укргазбанке и продайте золото по рынку - когда наступит время когда только соберетесь покупать - а вы уже весь по уши в прибыли от продажи бумажного золота.
ЗЫ. Заодно и узнаете шо такое маржинальный шорт.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:35
Там через брокеров надо, а я не люблю через посредников работать. Плюс всякие финмониторинги могут прикопаться. Да и опыта у меня мало(даже не знаю что такое маржинальны шорт, хотя догадываюсь).
Пока удалось фиксануть прибыль - и на том спасибо.
А не как в казино: сначала выиграл ,потом проиграл то что выиграл + свое.
Нужно вовремя уметь остановиться.
Недвижка в Украине сейчас как минимум не переоцененна. Буду если что туда нырять.
А золото- это и в самом деле очень политический инструмент, и цена на него соответственная. Просто-людам не дадут по хорошой цене затариться, имхо.
А в тридорога- всегда пожалуйста.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:03
vladus17 банк и есть брокер. Никакого финмона так как никакого золота нет на самом деле - все виртуально. Нажали кнопку - типо купили 100 унций через 10 минут нажали кнопку - продали. Только разница от изменения цены. Да еще с кредитным плечем - положив пятерку сможете и 50 и 100 унций купить-продать. Пока залоговые деньги не кончатся если цена пойдет не туда куда вроде как кому-то "должна".
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:14
Покупаю/продаю только то что могу подержать в руках/потрогать.
Манипуляции на бирже - низкий сорт, нечистая работа(с) Бендер
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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