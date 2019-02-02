Додано: Нед 03 лют, 2019 14:26

vladus17 написав: На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100.

Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.

При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно.

Но ОЛХ-ам дадут затариться. А то Мировой Финансовый Кризис приближается, о котором уже каждая вторая бабка возле подъезда говорит На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100.Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно.Но ОЛХ-ам дадут затариться. А то Мировой Финансовый Кризис приближается, о котором уже каждая вторая бабка возле подъезда говорит

А при чем тут ставка? В 1980-м ставка была 17%, а золото стоило 850 баксов (в нынешних ценах это почти штуки). Можете изучить, что такое парадокс Гибсона. А фонда сейчас раз в 20 выше чем тогда. И кто вам сказал, что будут повышать? На последнем заседании четкого ответа уже не было.Втридорога сейчас продают акции FAANG, которые выросли в десятки раз за последние несколько лет, а не золото.При чем тут себестоимость добычи. А себестоимость добычи нефти у Роснефти 2,6 бакса за баррель и что? Цена должна упасть до 2.6?О кризисе говорят, чтоб все затаривались баксами и трежерями, а не золотом. Можно купить серебро и платину - они более недооценены.