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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:19
Так выборы впереди - политические риски, долги огромны и проценты (ОВГЗ под какие проценты там размещаем), транзит газа падает, заробитчане не вечно будут деньги пересылать, могут интернироваться, нефть и газ дорожают, "соседушка" не дремлет, может в любой момент напасть. ИМХО, очень рискованно сейчас покупать квартиру. Если еще и недострой, то втройне рискованно.
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silverbuyer2019
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:24
наблюдательный написав:
Это не совсем статейки. Это отчёт уважаемой организации.
Кстати, спрос на золото в мире увеличился до 4,345 тонн
Gold demand in 2018 reached 4,345.
Но и предложение золота тоже увеличилось
Annual gold supply firmed slightly to 4,490.2t, with mine production inching up to a new high of 3,364.9t.
Так что пока предложение превышает спрос.
Что касается покупки золота центробанками РФ, Турции, Казахстана, то это не тот случай, который влияет на мировые рынки золота. Эти страны сами добывают много золота и их ЦБ выкупают его у своих производителей за нац. валюту, а не за доллары. То есть это золото не котируется на мировых торгах, а тупо идёт в закрома этих стран.
Заметил один прикол, что все эти новости в поддержку золота всегда выходят тогда когда голда пробивает 1300.
Все начинают кричат мол Гос Долг, торговые войны, шатдаун, брексит и бла бла бла.
А потом через пару месяцев цена уходит к 1100-1200.
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vladus17
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:26
vladus17 написав:
На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100.
Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.
При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно.
Но ОЛХ-ам дадут затариться. А то Мировой Финансовый Кризис приближается, о котором уже каждая вторая бабка возле подъезда говорит
А при чем тут ставка? В 1980-м ставка была 17%, а золото стоило 850 баксов (в нынешних ценах это почти штуки). Можете изучить, что такое парадокс Гибсона. А фонда сейчас раз в 20 выше чем тогда. И кто вам сказал, что будут повышать? На последнем заседании четкого ответа уже не было.
Втридорога сейчас продают акции FAANG, которые выросли в десятки раз за последние несколько лет, а не золото.
При чем тут себестоимость добычи. А себестоимость добычи нефти у Роснефти 2,6 бакса за баррель и что? Цена должна упасть до 2.6?
О кризисе говорят, чтоб все затаривались баксами и трежерями, а не золотом. Можно купить серебро и платину - они более недооценены.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:37
jabba написав:vladus17
Ну не хотите шортить на бирже виртуальную бумагу - займите у кого-то физическое золото под залог баксов и продайте по рынку.
Я в займ не беру/не даю, из принципа.
А такие советы можете дяде Васе соседу давать. Который не понимет в чем риск/подвох.
Я играю только на свои. И несу ответственность соответственно.
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vladus17
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:44
vladus17
Ну так ясное дело на свои - кто же вам даст золота больше чем вы денег в залог оставите?
Тут наоборот - доллары по 1400 посчитают на всякий случай и еще % небольшой возьмут за кредит.))
Так что "риск и ответственность" только в самой идее что оно лично вам должно стоить 1100 прям сейчас а не будет стоить например 1360 допустим через год а не в кредите в золоте как таковом под залог баксов.
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jabba
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:47
jabba написав:vladus17
Ну так ясное дело на свои - кто же вам даст золота больше чем вы денег в залог оставите?
Тут наоборот - доллары по 1400 посчитают на всякий случай и еще % небольшой возьмут за кредит.))
Сейчас мне золото не нужно, по 1300+. Я сам бы слил еще, если бы было что.
А вот когда цена скатиться, скажем до 1100, тогда действительно, может подумаю взять под залог, как Вы советуете. Только ктож даст.
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vladus17
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:04
наблюдательный написав: vladus17 написав:
А вот когда цена скатиться, скажем до 1100, тогда действительно, может подумаю взять под залог, как Вы советуете. Только ктож даст.
Думаю что 1100 вы увидите не скоро. Времена уже не те.
Не увижу- так не куплю.
Ну пусть даже не 1100 но хотябы 1200 и ниже.
По 1300+ покупать не буду. Есть куда деньги пристроить.
У меня вон девушка беременна. Так что затраты еще будут
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vladus17
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