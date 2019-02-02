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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:17
jabba написав: vladus17 написав:
А вот когда цена скатиться, скажем до 1100, тогда действительно, может подумаю взять под залог, как Вы советуете. Только ктож даст.
Под % вам дадут даже фунты под залог франков а не то что доллары под залог золота. Но не тупите - я вам не предлагаю играть на кредитные в лонг, тем более когда то будет те мифические 1100 а предлагаю играть на свои в шорт прям сейчас. Но для этого перед тем как продать золото по теперешней заоблачной цене - надо его где-то одолжить. Одолжить бумажное в банке для вас не приемлимо - вот я и предлагаю одолжить физическое у людей.
Мил-чиловек, я же Вам объясни уже что в долг/залог не беру/даю , это дело приципа. Мне подобные варианты не интересны. спасибо
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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