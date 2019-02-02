jabba написав:
Под % вам дадут даже фунты под залог франков а не то что доллары под залог золота. Но не тупите - я вам не предлагаю играть на кредитные в лонг, тем более когда то будет те мифические 1100 а предлагаю играть на свои в шорт прям сейчас. Но для этого перед тем как продать золото по теперешней заоблачной цене - надо его где-то одолжить. Одолжить бумажное в банке для вас не приемлимо - вот я и предлагаю одолжить физическое у людей.
Мил-чиловек, я же Вам объясни уже что в долг/залог не беру/даю , это дело приципа. Мне подобные варианты не интересны. спасибо