vladus17 написав: А вот когда цена скатиться, скажем до 1100, тогда действительно, может подумаю взять под залог, как Вы советуете. Только ктож даст.
Под % вам дадут даже фунты под залог франков а не то что доллары под залог золота. Но не тупите - я вам не предлагаю играть на кредитные в лонг, тем более когда то будет те мифические 1100 а предлагаю играть на свои в шорт прям сейчас. Но для этого перед тем как продать золото по теперешней заоблачной цене - надо его где-то одолжить. Одолжить бумажное в банке для вас не приемлимо - вот я и предлагаю одолжить физическое у людей.
Мил-чиловек, я же Вам объясни уже что в долг/залог не беру/даю , это дело приципа. Мне подобные варианты не интересны. спасибо
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jabba написав:vladus17 Это такая у вас "уверенность" в скором 1100
Чукча не читатель, Чукча писатель (с) Вот что я писал про цену на золото, читайте шевеля губами: "На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100. Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога. При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно..."
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17 написав:Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.
Тут есть маленький нюанс. Золото не только продают по нынешней цене, но его и покупают по этой цене. Иначе такой цены не было бы. Откройте забугорный сайт авторитетной фирмы по продаже\скупке золота, и вы увидите скупку с маржой 4% от биржевой цены. Например тут: https://www.bullionbypost.co.uk/sell-to-us/ У вас 1 унцию готовы купить прямо сейчас за 967.6 фунта или за 1267$