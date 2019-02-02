vladus17 написав: А вот когда цена скатиться, скажем до 1100, тогда действительно, может подумаю взять под залог, как Вы советуете. Только ктож даст.
Под % вам дадут даже фунты под залог франков а не то что доллары под залог золота. Но не тупите - я вам не предлагаю играть на кредитные в лонг, тем более когда то будет те мифические 1100 а предлагаю играть на свои в шорт прям сейчас. Но для этого перед тем как продать золото по теперешней заоблачной цене - надо его где-то одолжить. Одолжить бумажное в банке для вас не приемлимо - вот я и предлагаю одолжить физическое у людей.
Мил-чиловек, я же Вам объясни уже что в долг/залог не беру/даю , это дело приципа. Мне подобные варианты не интересны. спасибо
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
jabba написав:vladus17 Это такая у вас "уверенность" в скором 1100
Чукча не читатель, Чукча писатель (с) Вот что я писал про цену на золото, читайте шевеля губами: "На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100. Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога. При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно..."
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т
Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях. А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо. Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба
Цена на хаях была в 1980-м. Да, только разница в том, что с поездом то было вранье и никакого золота там так и не нашли, а это реальная статистика.
Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т — это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт». Россия стала крупнейшим покупателем золота — 274 т
Чистые покупки (покупки минус продажи) золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 т — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т), сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), поступившем в РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
Такие статейки всегда пишут когда цена на хаях. А когда на дне - пишут мол поезд нашли времен ВОВ полный золота и т.д. и т.п. Крч оленей загоняют куда надо. Странно что мне это вам объяснять надо, Джабба
Это не совсем статейки. Это отчёт уважаемой организации. Кстати, спрос на золото в мире увеличился до 4,345 тонн Gold demand in 2018 reached 4,345. Но и предложение золота тоже увеличилось Annual gold supply firmed slightly to 4,490.2t, with mine production inching up to a new high of 3,364.9t. Так что пока предложение превышает спрос. Что касается покупки золота центробанками РФ, Турции, Казахстана, то это не тот случай, который влияет на мировые рынки золота. Эти страны сами добывают много золота и их ЦБ выкупают его у своих производителей за нац. валюту, а не за доллары. То есть это золото не котируется на мировых торгах, а тупо идёт в закрома этих стран практически даром.
Предложение в рамках добычи. Остальное посчитать трудно. Какая разница, за какую валюту выкупает? В современном мире валюты свободно конвертируемые. Он выкупает, а так мог бы допустить продажу этого золота на рынке, что сбило бы цену. Так что влияет. Теоретически. Но мы-то понимаем, что цена сейчас формируется совсем не на рынке физического металла.
jabba написав:vladus17 Это такая у вас "уверенность" в скором 1100
Чукча не читатель, Чукча писатель (с) Вот что я писал про цену на золото, читайте шевеля губами: "На данный момент при учетной ставке ФРС 2,5% (и будут повышать) золото должно стоить не больше $1100. Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога. При майнинг-кост all-included в $600 со всеми откатами и мульти-миллионными премиями топ менеджеров, говорить о цене в $1320, на сегоняшний день, просто смешно..."
Я вам уже ответил на этот пост, а вы опять пишете то же самое. Это, действительно, какая-то истерика. Кстати, касательно недвиги, откуда у вас уверенность, что она не переоценена? В Марганце и Желтых Водах квартира стоит 2 штуки баксов. А зарплаты вот в супермаркетах смотрю, где большинство людей работает, там такие же как тут. Вы не читали историю о Детройте, где недвига превратилась в ноль? Так то в благополучной Америке.
vladus17 написав:Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.
Тут есть маленький нюанс. Золото не только продают по нынешней цене, но его и покупают по этой цене. Иначе такой цены не было бы. Откройте забугорный сайт авторитетной фирмы по продаже\скупке золота, и вы увидите скупку с маржой 4% от биржевой цены. Например тут: https://www.bullionbypost.co.uk/sell-to-us/ У вас 1 унцию готовы купить прямо сейчас за 967.6 фунта или за 1267$
vladus17 написав:Но золото это политический товар. Свободного рынка на который не существует. Поэтому его продают в 3-дорога.
Тут есть маленький нюанс. Золото не только продают по нынешней цене, но его и покупают по этой цене. Иначе такой цены не было бы. Откройте забугорный сайт авторитетной фирмы по продаже\скупке золота, и вы увидите скупку с маржой 4% от биржевой цены. Например тут: https://www.bullionbypost.co.uk/sell-to-us/ У вас 1 унцию готовы купить прямо сейчас за 967.6 фунта или за 1267$
Ссылку открывать не буду, и так верю что купят. Я бы тоже сейчас купил по 1267, и даже по 1287. Потому что сразу есть кому продать немножко дороже. Так и они делают. Купить дешевле - что бы потом сразу продать дороже. Но в конечном итоге этой цепочки теряет конечный потребитель, тоисть простые люди. А они свои 5% на вас поимели. И правительство 100%. Себестоимость в $600 + 100% и уже ,,справедливая экономически обоснованая,, цена 1200 А сейчас некоторые и по $1320 покупают, и рассказывают какое это крутое вложение средств
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17 написав:Ссылку открывать не буду, и так верю что купят. Я бы тоже сейчас купил по 1267, и даже по 1287. Потому что сразу есть кому продать немножко дороже. Так и они делают. Купить дешевле - что бы потом сразу продать дороже. Но в конечном итоге этой цепочки теряет конечный потребитель, тоисть простые люди. А они свои 5% на вас поимели. И правительство 100%. Себестоимость в $600 + 100% и уже ,,справедливая экономически обоснованая,, цена 1200 А сейчас некоторые и по $1320 покупают, и рассказывают какое это крутое вложение средств
Наши банки дороже принимают. При чем тут себестоимость? Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 бакса.
silverbuyer2019 написав:Наши банки дороже принимают. При чем тут себестоимость? Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 бакса.
Мм, да. Овес нынче дорог (с)
Вы представляете себе мир без нефти, таким как он есть сегодня? В этом мире, вся мировая экономика станет, наступит крах, полнешая ОпА. Нефть это очень полезное и незаменимое ископаемое. Поэтому на него и спрос.
А мир без золота, можете представить? Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.
Золото заменимо. Нефть- нет. Как то так.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha