наблюдательный написав: vladus17 написав:
А мир без золота, можете представить?
Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.
Золото заменимо. Нефть- нет.
Как то так.
Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков.
А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.
Главное я выделил.
Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.
Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку, конечный потребитель
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Тот кто сидит на золоте и ждет пока разбогатеет.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha