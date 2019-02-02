Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1866186718681869 Додано: Нед 03 лют, 2019 19:27 vladus17 написав: А мир без золота, можете представить?

Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.



Золото заменимо. Нефть- нет.

Как то так. А мир без золота, можете представить?Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.Золото заменимо. Нефть- нет.Как то так.

Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно. Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно. наблюдательный

Повідомлень: 3212 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34 наблюдательный написав: vladus17 написав: А мир без золота, можете представить?

Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.



Золото заменимо. Нефть- нет.

Как то так. А мир без золота, можете представить?Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.Золото заменимо. Нефть- нет.Как то так.

Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно. Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго.А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.

Главное я выделил.

Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.

Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку, конечный потребитель.

Тот кто сидит на золоте и ждет пока разбогатеет. Главное я выделил.Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку,Тот кто сидит на золоте и ждет пока разбогатеет. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 700 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 20:11 vladus17 Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе. Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе. jabba

Повідомлень: 5241 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1866186718681869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_