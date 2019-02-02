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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1866186718681869
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:27

  vladus17 написав:А мир без золота, можете представить?
Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.

Золото заменимо. Нефть- нет.
Как то так.

Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:А мир без золота, можете представить?
Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.

Золото заменимо. Нефть- нет.
Как то так.

Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.

Главное я выделил.
Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.
Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку, конечный потребитель.
Тот кто сидит на золоте и ждет пока разбогатеет. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:11

vladus17 Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе. :wink:
jabba
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  #<1 ... 1866186718681869
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