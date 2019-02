Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34

наблюдательный написав: vladus17 написав: А мир без золота, можете представить?

Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.



Золото заменимо. Нефть- нет.

Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно. Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго.А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.

Главное я выделил.

Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.

Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку, конечный потребитель.

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha