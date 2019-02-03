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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:27
vladus17 написав:
А мир без золота, можете представить?
Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.
Золото заменимо. Нефть- нет.
Как то так.
Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34
наблюдательный написав: vladus17 написав:
А мир без золота, можете представить?
Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.
Золото заменимо. Нефть- нет.
Как то так.
Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков.
А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.
Главное я выделил.
Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.
Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку, конечный потребитель
.
Тот кто сидит на золоте и ждет пока разбогатеет.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:35
vladus17 написав:
Суть такова что на вас зарабатывают.
Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.
Вот такая жизнь.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:35
jabba написав:vladus17
Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе.
Те вообще супер мега ОЛХ-сы
Как то считали, накрутка на серебряных ложечках что то около 900%
Ну и флаг им в руки, каждый решает сам за себя на что потратить свои кровные.
А в електронике сейчас почти не используют золота, это раньше было, в компьютерах конца 90х -начала 00х.
Сейчас в айфончике или в ноутбуке золотишка нет. Серебришко еще присутствует.
Кстати насчет серебришка и почему соотношение на сегоднешний день где то 1 к 85ти. Так потому что этот металл не политический и столь не мунепулируемый как золото- которое сейчас рельно перееоцененно.
Если инвестировать то лучше уже в серебро. Дешево и сердито)
Востаннє редагувалось vladus17
в Нед 03 лют, 2019 23:55, всього редагувалось 1 раз.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:39
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Суть такова что на вас зарабатывают.
Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.
Вот такая жизнь.
Если выпивать в меру то даже полезно может оказаться. ученые уже доказали)))
Главное все в меру.
Нельзя же себе отказивать во всем. Живем 1 раз.
То лучше уже купить хороший вискарик и насладиться прекрасным вечером с милой дамой чем покупать золото почем дают и сидеть на тушонке с макаронами и цыбулею и ждать аппокалипсиса и писать про крах зеленого.
Жить нужно здесь и сейчас. Для этого идеально подходит зеленый кэш.А Золото для внуков. И то они его потом по дешевке комуто сплавят, и купят себе какой то драндулет/айфон/шмот и тд.
А вы себе отказывали в вискарике и дамах, которые междупрочим нужны для здоровъя
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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