#<1 ... 1866186718681869 Додано: Нед 03 лют, 2019 19:27 vladus17 написав: А мир без золота, можете представить?

Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.



Золото заменимо. Нефть- нет.

Помимо кольца в носу золото ещё есть и актив почти всех центробанков мира. И будет таковым активом ещё очень долго. Плюс это инструмент для спекуляций биржевых игроков. А там крутятся сотни миллиардов. Так что заменить его в ближайшем будущем будет невозможно. Да никому это и не нужно.

Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34

Мир без кольца в носу и желтенькой обручалки.



Золото заменимо. Нефть- нет.

Главное я выделил.

Суть такова что на вас зарабатывают. Если ли вы сами, конечно, не напарите его комуто за дороже чем сами приобрели.

Платит, в конечном итоге, за всю эту музыку, конечный потребитель.

Повідомлень: 5242 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 22:35 vladus17 написав: Суть такова что на вас зарабатывают. Суть такова что на вас зарабатывают.

Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.

Повідомлень: 3213 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 23:35 jabba написав: vladus17 Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе. Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе.

Те вообще супер мега ОЛХ-сы

Как то считали, накрутка на серебряных ложечках что то около 900%

Ну и флаг им в руки, каждый решает сам за себя на что потратить свои кровные.

А в електронике сейчас почти не используют золота, это раньше было, в компьютерах конца 90х -начала 00х.

Сейчас в айфончике или в ноутбуке золотишка нет. Серебришко еще присутствует.

Кстати насчет серебришка и почему соотношение на сегоднешний день где то 1 к 85ти. Так потому что этот металл не политический и столь не мунепулируемый как золото- которое сейчас рельно перееоцененно.

Если выпивать в меру то даже полезно может оказаться. ученые уже доказали)))

Главное все в меру.

Нельзя же себе отказивать во всем. Живем 1 раз.

То лучше уже купить хороший вискарик и насладиться прекрасным вечером с милой дамой чем покупать золото почем дают и сидеть на тушонке с макаронами и цыбулею и ждать аппокалипсиса и писать про крах зеленого.



Додано: Пон 04 лют, 2019 03:36
vladus17 не страшно даже представить размеры вашей истерики если золото долезет до хотяб 1360. Я уже молчу о более фантастическом чем реальном пробитии 1400.

