Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40

наблюдательный написав: Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.

Больше 120% на вас заработают если купите золото сегодня.

Вас такое устраивает? Тогда в путь дорогу!(с)

Хорошая вторичка(в хороших домах и с хорошим локейшен) за которое люди платили в 2-3 раза больше, в свое время, а сейчас можно купить соответственно с дисконтом в 50% и больше, от тех времен. И в большенстве случаев с приличным ремонтов (который почти за даром отдают, считают цену за метр что с ремонтом что без).

Если для вас это не достаточно хорошо, тогда я не знаю что для вас хорошо. Наведите пример что сейчас выгоднее?

