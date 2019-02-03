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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:25
vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17 написав:
Суть такова что на вас зарабатывают.
Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.
Вот такая жизнь.
Если выпивать в меру то даже полезно может оказаться. ученые уже доказали)))
Главное все в меру.
Нельзя же себе отказивать во всем. Живем 1 раз.
То лучше уже купить хороший вискарик и насладиться прекрасным вечером с милой дамой чем покупать золото почем дают и сидеть на тушонке с макаронами и цыбулею и ждать аппокалипсиса и писать про крах зеленого.
Жить нужно здесь и сейчас. Для этого идеально подходит зеленый кэш.А Золото для внуков. И то они его потом по дешевке комуто сплавят, и купят себе какой то драндулет/айфон/шмот и тд.
А вы себе отказывали в вискарике и дамах, которые междупрочим нужны для здоровъя
Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.
Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:35
vladus17 написав:
Я не жадный. Для меня главное зафиксить прибыль, а не сидеть в убытках.
А зафиксил я довольно сладкую прибыль, $85 на унции.
И с чего же мне, по вашему, истеричить?
Жадность она ведь к бедности приводит, не так ли?
Смотря в чем считать прибыль - в чем-то реальном или в бумаге, которую могут в любой момент обеценить. Вы не попадали в 1971-м, в 1980-м, в 2000-х, когда бакс падал на глазах.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40
наблюдательный написав:
Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.
Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю.
Больше 120% на вас заработают если купите золото сегодня.
Вас такое устраивает? Тогда в путь дорогу!(с)
Хорошая вторичка(в хороших домах и с хорошим локейшен) за которое люди платили в 2-3 раза больше, в свое время, а сейчас можно купить соответственно с дисконтом в 50% и больше, от тех времен. И в большенстве случаев с приличным ремонтов (который почти за даром отдают, считают цену за метр что с ремонтом что без).
Если для вас это не достаточно хорошо, тогда я не знаю что для вас хорошо. Наведите пример что сейчас выгоднее?
Золото по 1320 не предлагать.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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