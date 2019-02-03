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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1867186818691870 Додано: Пон 04 лют, 2019 11:25 vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17 написав: Суть такова что на вас зарабатывают. Суть такова что на вас зарабатывают.

Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.

Вот такая жизнь. Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.Вот такая жизнь.

Если выпивать в меру то даже полезно может оказаться. ученые уже доказали)))

Главное все в меру.

Нельзя же себе отказивать во всем. Живем 1 раз.

То лучше уже купить хороший вискарик и насладиться прекрасным вечером с милой дамой чем покупать золото почем дают и сидеть на тушонке с макаронами и цыбулею и ждать аппокалипсиса и писать про крах зеленого.



Жить нужно здесь и сейчас. Для этого идеально подходит зеленый кэш.А Золото для внуков. И то они его потом по дешевке комуто сплавят, и купят себе какой то драндулет/айфон/шмот и тд.

А вы себе отказывали в вискарике и дамах, которые междупрочим нужны для здоровъя Если выпивать в меру то даже полезно может оказаться. ученые уже доказали)))Главное все в меру.Нельзя же себе отказивать во всем. Живем 1 раз.То лучше уже купить хороший вискарик и насладиться прекрасным вечером с милой дамой чем покупать золото почем дают и сидеть на тушонке с макаронами и цыбулею и ждать аппокалипсиса и писать про крах зеленого.Жить нужно здесь и сейчас. Для этого идеально подходит зеленый кэш.А Золото для внуков. И то они его потом по дешевке комуто сплавят, и купят себе какой то драндулет/айфон/шмот и тд.А вы себе отказывали в вискарике и дамах, которые междупрочим нужны для здоровъя



Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.

Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю. Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю. наблюдательный

Повідомлень: 3214 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 11:35 vladus17 написав: Я не жадный. Для меня главное зафиксить прибыль, а не сидеть в убытках.

А зафиксил я довольно сладкую прибыль, $85 на унции.

И с чего же мне, по вашему, истеричить?

Жадность она ведь к бедности приводит, не так ли? Я не жадный. Для меня главное зафиксить прибыль, а не сидеть в убытках.А зафиксил я довольно сладкую прибыль, $85 на унции.И с чего же мне, по вашему, истеричить?Жадность она ведь к бедности приводит, не так ли?

Смотря в чем считать прибыль - в чем-то реальном или в бумаге, которую могут в любой момент обеценить. Вы не попадали в 1971-м, в 1980-м, в 2000-х, когда бакс падал на глазах. Смотря в чем считать прибыль - в чем-то реальном или в бумаге, которую могут в любой момент обеценить. Вы не попадали в 1971-м, в 1980-м, в 2000-х, когда бакс падал на глазах. silverbuyer2019 Повідомлень: 8 З нами з: 03.02.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.

Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю. Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю.

Больше 120% на вас заработают если купите золото сегодня.

Вас такое устраивает? Тогда в путь дорогу!(с)

Хорошая вторичка(в хороших домах и с хорошим локейшен) за которое люди платили в 2-3 раза больше, в свое время, а сейчас можно купить соответственно с дисконтом в 50% и больше, от тех времен. И в большенстве случаев с приличным ремонтов (который почти за даром отдают, считают цену за метр что с ремонтом что без).

Если для вас это не достаточно хорошо, тогда я не знаю что для вас хорошо. Наведите пример что сейчас выгоднее?

Золото по 1320 не предлагать. Больше 120% на вас заработают если купите золото сегодня.Вас такое устраивает? Тогда в путь дорогу!(с)Хорошая вторичка(в хороших домах и с хорошим локейшен) за которое люди платили в 2-3 раза больше, в свое время, а сейчас можно купить соответственно с дисконтом в 50% и больше, от тех времен. И в большенстве случаев с приличным ремонтов (который почти за даром отдают, считают цену за метр что с ремонтом что без).Если для вас это не достаточно хорошо, тогда я не знаю что для вас хорошо. Наведите пример что сейчас выгоднее?Золото по 1320 не предлагать. “Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius vladus17 Повідомлень: 704 З нами з: 21.03.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1867186818691870 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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