vladus17 написав:

Волгарь написав: Так было не всегда - по Новоторговому уставу начала 17-го века золото ценилось в 10 раз дороже серебра, классическое соотношение в середине 19-го века -1 к 15,5 (в рубле тогдашней чеканки даже 15 к 1 -18 гр. серебра против 1,2 гр. золота). И дело тут не спекуляции - просто серебро гораздо более распространенный металл. Так было не всегда - по Новоторговому уставу начала 17-го века золото ценилось в 10 раз дороже серебра, классическое соотношение в середине 19-го века -1 к 15,5 (в рубле тогдашней чеканки даже 15 к 1 -18 гр. серебра против 1,2 гр. золота). И дело тут не спекуляции - просто серебро гораздо более распространенный металл.

И то что соотношение на сегоднешний день 1 к 85 -абсолютный абсурд.

Этот исторический факт говорит нам о завышеной цене на золото во много раз!Исходя из этого факта, мы можем определить справедливую цену на золото на сегоднешний день унцыя серебра стоит 15.77* 17(пусть даже так)= $267.75 за унц золота. А еще можно 15.77*15,5= $244.44 за унц золота.А если 1к 10 то 15.77*10=157.7долл за унц.Вот вам пожалуйста, справедливая цена. А то тут некоторые топят за 1300+ как справедливую цену.