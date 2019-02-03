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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:25
vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17 написав:
Суть такова что на вас зарабатывают.
Так на нас зарабатывают везде. Золото ещё отдыхает по сравнению с алкоголем или табаком. Сначала страждущие платят за бутылку водочной компании. Затем % магазину который её продал. Затем акцыз государству. Затем фармацевтической компании за средства для печени. Затем аптеке, которая вам их продала. В тяжелых случаях наркологам и хирургам. Ну а затем....уже платят родственники.
Вот такая жизнь.
Если выпивать в меру то даже полезно может оказаться. ученые уже доказали)))
Главное все в меру.
Нельзя же себе отказивать во всем. Живем 1 раз.
То лучше уже купить хороший вискарик и насладиться прекрасным вечером с милой дамой чем покупать золото почем дают и сидеть на тушонке с макаронами и цыбулею и ждать аппокалипсиса и писать про крах зеленого.
Жить нужно здесь и сейчас. Для этого идеально подходит зеленый кэш.А Золото для внуков. И то они его потом по дешевке комуто сплавят, и купят себе какой то драндулет/айфон/шмот и тд.
А вы себе отказывали в вискарике и дамах, которые междупрочим нужны для здоровъя
Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.
Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:35
vladus17 написав:
Я не жадный. Для меня главное зафиксить прибыль, а не сидеть в убытках.
А зафиксил я довольно сладкую прибыль, $85 на унции.
И с чего же мне, по вашему, истеричить?
Жадность она ведь к бедности приводит, не так ли?
Смотря в чем считать прибыль - в чем-то реальном или в бумаге, которую могут в любой момент обеценить. Вы не попадали в 1971-м, в 1980-м, в 2000-х, когда бакс падал на глазах.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40
наблюдательный написав:
Вы не поняли сути. Вы тут гутарили что что на золоте на вас зарабатывают. Так на вас зарабатывают везде и даже в разы больше. Купите себе квартиру, сделаете ремонт и поймете как вас раздели, без всякого золота.
Что касается вискаря, то я и сам его полюбляю.
Больше 120% на вас заработают если купите золото сегодня.
Вас такое устраивает? Тогда в путь дорогу!(с)
Хорошая вторичка(в хороших домах и с хорошим локейшен) за которое люди платили в 2-3 раза больше, в свое время, а сейчас можно купить соответственно с дисконтом в 50% и больше, от тех времен. И в большенстве случаев с приличным ремонтов (который почти за даром отдают, считают цену за метр что с ремонтом что без).
Если для вас это не достаточно хорошо, тогда я не знаю что для вас хорошо. Наведите пример что сейчас выгоднее?
Золото по 1320 не предлагать.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:46
silverbuyer2019 написав: vladus17 написав:
Я не жадный. Для меня главное зафиксить прибыль, а не сидеть в убытках.
А зафиксил я довольно сладкую прибыль, $85 на унции.
И с чего же мне, по вашему, истеричить?
Жадность она ведь к бедности приводит, не так ли?
Смотря в чем считать прибыль - в чем-то реальном или в бумаге, которую могут в любой момент обеценить. Вы не попадали в 1971-м, в 1980-м, в 2000-х, когда бакс падал на глазах.
Та я даже выше писал, что если уже покупать драги то лучше>>вставте сюда ваш ник<<
Золото политически манипулируемый товар, который простолюдам продают в тридорога.
Соотношение золота к серебру- 1к85 прямое доказательство этому (когда исторически это 1к17!).
Серебром так не манипулируют. Из этого и цена на него соответственная.
Поэтому если уже вкладывать в драги то только в серебро.
Но не мне об этом вам говорить. Ваш ник сам об этом скажет
ПыСы еще платина выгледит привликательной на данный момент, имхо.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:04
vladus17 написав: jabba написав:vladus17
Конечный потребитель - это тот кто его покупает так не по 1300 а намного дороже в виде ювелирки или микросхем в своем телефоне или компе.
Те вообще супер мега ОЛХ-сы
Как то считали, накрутка на серебряных ложечках что то около 900%
Ну и флаг им в руки, каждый решает сам за себя на что потратить свои кровные.
А в електронике сейчас почти не используют золота, это раньше было, в компьютерах конца 90х -начала 00х.
Сейчас в айфончике или в ноутбуке золотишка нет. Серебришко еще присутствует.
Кстати насчет серебришка и почему соотношение на сегоднешний день где то 1 к 85ти
. Так потому что этот металл не политический и столь не мунепулируемый как золото- которое сейчас рельно перееоцененно.
Если инвестировать то лучше уже в серебро. Дешево и сердито)
Так было не всегда - по Новоторговому уставу начала 17-го века золото ценилось в 10 раз дороже серебра, классическое соотношение в середине 19-го века -1 к 15,5 (в рубле тогдашней чеканки даже 15 к 1 -18 гр. серебра против 1,2 гр. золота). И дело тут не спекуляции - просто серебро гораздо более распространенный металл.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:24
Волгарь написав:
Так было не всегда - по Новоторговому уставу начала 17-го века золото ценилось в 10 раз дороже серебра, классическое соотношение в середине 19-го века -1 к 15,5 (в рубле тогдашней чеканки даже 15 к 1 -18 гр. серебра против 1,2 гр. золота). И дело тут не спекуляции - просто серебро гораздо более распространенный металл.
Этот исторический факт говорит нам о завышеной цене на золото во много раз!
И то что соотношение на сегоднешний день 1 к 85 -абсолютный абсурд.
Исходя из этого факта, мы можем определить справедливую цену на золото на сегоднешний день унцыя серебра стоит 15.77* 17(пусть даже так)= $267.75 за унц золота. А еще можно 15.77*15,5= $244.44 за унц золота.
А если 1к 10 то 15.77*10=157.7долл за унц.
Вот вам пожалуйста, справедливая цена.
Но ничего, ОЛХ-и заплатят даже 1300+, без вопросов
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:37
vladus17 написав: Волгарь написав:
Так было не всегда - по Новоторговому уставу начала 17-го века золото ценилось в 10 раз дороже серебра, классическое соотношение в середине 19-го века -1 к 15,5 (в рубле тогдашней чеканки даже 15 к 1 -18 гр. серебра против 1,2 гр. золота). И дело тут не спекуляции - просто серебро гораздо более распространенный металл.
Этот исторический факт говорит нам о завышеной цене на золото во много раз!И то что соотношение на сегоднешний день 1 к 85 -абсолютный абсурд.
Исходя из этого факта, мы можем определить справедливую цену на золото на сегоднешний день унцыя серебра стоит 15.77* 17(пусть даже так)= $267.75 за унц золота. А еще можно 15.77*15,5= $244.44 за унц золота.
А если 1к 10 то 15.77*10=157.7долл за унц.
Вот вам пожалуйста, справедливая цена. А то тут некоторые топят за 1300+ как справедливую цену.
Вряд ли - уже к концу 20-го века, после многократного роста золотодобычи в мире (Аляска/Южная Африка) рыночное соотношение золото и серебра было 40 к 1. Как правило в долгосрочной перспективе рынок не ошибается - если соотношение цен десятилетиями находится в каком-то диапозоне, то рыночная цена и есть справедливая, не зависящая от краткосрочных спекуляций.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:39
Волгарь написав:
Вряд ли - уже к концу 20-го века, после многократного роста золотодобычи в мире (Аляска/Южная Африка) рыночное соотношение золото и серебра было 40 к 1. Как правило в долгосрочной перспективе рынок не ошибается - если соотношение цен десятилетиями находится в каком-то диапозоне, то рыночная цена и есть справедливая, не зависящая от краткосрочных спекуляций.
Вы упустили одну важную деталь, товарищь.
До 1971го когда была привязка доллара к золоту, искуственно цену накручивать на него не могли. А как только привязку прекратили- так сразу полетели в небеса. В т.ч и соотношение золота к серебру.
Востаннє редагувалось vladus17
в Пон 04 лют, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:39
vladus17 написав:
Наведите пример что сейчас выгоднее?
Золото по 1320 не предлагать.
Самое выгодное всё делать самому. В том числе добывать золото. Если самому не получается, тогда придётся платить. Везде и за всё.
Поэтому ваше утверждение что на золоте зарабатывают, неверно в принципе. Ибо золото есть товар. А любой товар должен продаваться, иначе нет никакого смысла его производить.
Если вы имеете ввиду золото как инвестицию, с целью получения пассивной прибыли, то тут я согласен. В настоящее время золото не лучший вариант. Оно может сохранить деньги от инфляции, но принести космическую прибыль, как тут уже 10 лет утверждает вечный банщик у ДС hxbbgaf
, а сегодня silverbuyer2019
, оно наверняка не сможет в обозримом будущем.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46
наблюдательный написав:
Самое выгодное всё делать самому. В том числе добывать золото. Если самому не получается, тогда придётся платить. Везде и за всё.
Поэтому ваше утверждение что на золоте зарабатывают, неверно в принципе. Ибо золото есть товар. А любой товар должен продаваться, иначе нет никакого смысла его производить.
Если вы имеете ввиду золото как инвестицию, с целью получения пассивной прибыли, то тут я согласен. В настоящее время золото не лучший вариант. Оно может сохранить деньги от инфляции, но принести космическую прибыль, как тут уже 10 лет утверждает вечный банщик у ДС hxbbgaf, а сегодня silverbuyer2019, оно наверняка не сможет в обозримом будущем.
Все идет к тому что нужно покупать самогонный аппарат
0,5 всегда имело свою ценность. При Совке, при императоре Николае 2м Кровавом, и при Керинском, и при Александре 3ем Победоносце, и при Наполеоновсокй оккупации.
И с голоду не пропадешь. Всегода можно использовать как бартер, Обмен на еду.
Прикол в том что в квартире можно жить/улучшить жилищные условия/и даже здавать в аренду. На машине можно ездить, бухло-можно пить, еду- есть, а за зеленый кэш - все это купить!
А С ЗОЛОТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ??? Смотреть как оно блестить и считать на сколько десятков процентов вас постригли при покупке? И при этом упускать все блага жизни.
"Не поступайте так будто вы планируете жить 10,000 лет" - Марк Аврелий, Римский Император, философ.
Вывод таков: золото хорошо ТОЛЬКО для спекуляций.
Мое большое жирное ИМХО
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“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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vladus17
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