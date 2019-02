Форуми / Банківські метали та

vladus17 написав: Волгарь написав: Вряд ли - уже к концу 20-го века, после многократного роста золотодобычи в мире (Аляска/Южная Африка) рыночное соотношение золото и серебра было 40 к 1. Как правило в долгосрочной перспективе рынок не ошибается - если соотношение цен десятилетиями находится в каком-то диапозоне, то рыночная цена и есть справедливая, не зависящая от краткосрочных спекуляций.

Вы упустили одну важную деталь, товарищь.

Вы упустили одну важную деталь, товарищь.

До 1971го когда была привязка доллара к золоту, искуственно цену накручивать на него не могли. А как только привязку прекратили- так сразу полетели в небеса. В т.ч и соотношение золота к серебру. Вы упустили одну важную деталь, товарищь.До 1971го когда была привязка доллара к золоту, искуственно цену накручивать на него не могли. А как только привязку прекратили- так сразу полетели в небеса. В т.ч и соотношение золота к серебру.

Простите, но Вы путаете причину и следствие. Во времена золотого стандарта (до начала Великой Депрессии во все мире) денежная база была конечна, и ограничивалась золотым содержанием той или иной валюты - доллар был равен 1,505 гр золота, фунт - 7,32 (франк после 1-ой Мировой не удержался, и к 25-му падал аж до 50-ти за доллар, против 5,5 довоенных). Стратегия Рузвельта по выходу из кризиса заключалась в 75-ти процентной девальвации доллара - с 20,6 до 35-ти за унцию. Благодаря этому в экономику в 34-ом впрыснули 3 миллиарда бумажных денег, заставив расти цены и спрос на товары. 2-я мировая была своеобразным выходом из кризиса (как и первая) - долги стали гораздо дешевле в золотом эквиваленте. США, накопив к 45-му 20 тыс. т. золота (22,5 миллиарда), смогла удерживать цену на золото еще 20+ лет, но потом рынок взял свое - денежная база в мире росла значительно быстрее, чем добыча золота, отсюда и рост цен.



Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?

Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?

Если посчитать используя историческое соотношение золота к серебру 1 к 15,5 (244долл за унц). Как я уже считал несколько постами выше



Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?

Если посчитать используя историческое соотношение золота к серебру 1 к 15,5 (244долл за унц). Как я уже считал несколько постами выше Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?Если посчитать используя историческое соотношение золота к серебру 1 к 15,5 (244долл за унц). Как я уже считал несколько постами выше

К общей инфляции это имеет очень опосредственное отношение, если вспомнить, например, что цена нефти в начале 70-х была около 2 долларов, а при цене в 35 долларов за унцию золота купить его за эти деньги было невозможно. Еще раз повторю - рынок, как правило, не ошибается, и спекуляции на нем возможны очень непродолжительное время. Касательно золота - чем сложнее будет ситуация с госдолгом США, чем больше будет ежегодный объем размещения новых обязательств и выше их доходность, тем выше будет цена за унцию. Весьма вероятно, что в середине следующего десятилетия мы увидим на рынке и 2500.

Не спорю что спекулянты его могут загнать и выше.

Вопрос, надо оно вам?

Для спекуляций сойдет. Но там каждый риски берет на себя.



ПыСы пока вы ждете 2500- жизнь идет. тик-тик, тик-тик

У гроба, как говорится, -карманов нет.

Не спорю что спекулянты его могут загнать и выше.
Вопрос, надо оно вам?
Для спекуляций сойдет. Но там каждый риски берет на себя.

ПыСы пока вы ждете 2500- жизнь идет. тик-тик, тик-тик
У гроба, как говорится, -карманов нет.
Так что каждый решает сам за себя, кому синица в руках - кому журавель в небе.

И опять же непонятно ваше упорное нежелание рассмотреть торговлю бумажным золотом в короткую в сочетании с столь твердой уверенностью в скором и неизбежном падении. Положив на счет двушку вы можете смело зашортить 20 унций и гарантийного депозита вполне хватить выдержать рост до 1400 даже с небольшим плюсом. jabba

