Додано: Пон 04 лют, 2019 13:19

Волгарь написав: Простите, но Вы путаете причину и следствие. Во времена золотого стандарта (до начала Великой Депрессии во все мире) денежная база была конечна, и ограничивалась золотым содержанием той или иной валюты - доллар был равен 1,505 гр золота, фунт - 7,32 (франк после 1-ой Мировой не удержался, и к 25-му падал аж до 50-ти за доллар, против 5,5 довоенных). Стратегия Рузвельта по выходу из кризиса заключалась в 75-ти процентной девальвации доллара - с 20,6 до 35-ти за унцию. Благодаря этому в экономику в 34-ом впрыснули 3 миллиарда бумажных денег, заставив расти цены и спрос на товары. 2-я мировая была своеобразным выходом из кризиса (как и первая) - долги стали гораздо дешевле в золотом эквиваленте. США, накопив к 45-му 20 тыс. т. золота (22,5 миллиарда ЗР), смогла удерживать цену на золото еще 20+ лет, но потом рынок взял свое - денежная база в мире росла значительно быстрее, чем добыча золота, отсюда и рост цен.



Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?

Если посчитать используя историческое соотношение золота к серебру 1 к 15,5 (244долл за унц). Как я уже считал несколько постами выше

