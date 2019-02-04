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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:12
vladus17 написав: Волгарь написав:
Вряд ли - уже к концу 20-го века, после многократного роста золотодобычи в мире (Аляска/Южная Африка) рыночное соотношение золото и серебра было 40 к 1. Как правило в долгосрочной перспективе рынок не ошибается - если соотношение цен десятилетиями находится в каком-то диапозоне, то рыночная цена и есть справедливая, не зависящая от краткосрочных спекуляций.
Вы упустили одну важную деталь, товарищь.
До 1971го когда была привязка доллара к золоту, искуственно цену накручивать на него не могли. А как только привязку прекратили- так сразу полетели в небеса. В т.ч и соотношение золота к серебру.
Простите, но Вы путаете причину и следствие. Во времена золотого стандарта (до начала Великой Депрессии во все мире) денежная база была конечна, и ограничивалась золотым содержанием той или иной валюты - доллар был равен 1,505 гр золота, фунт - 7,32 (франк после 1-ой Мировой не удержался, и к 25-му падал аж до 50-ти за доллар, против 5,5 довоенных). Стратегия Рузвельта по выходу из кризиса заключалась в 75-ти процентной девальвации доллара - с 20,6 до 35-ти за унцию. Благодаря этому в экономику в 34-ом впрыснули 3 миллиарда бумажных денег, заставив расти цены и спрос на товары. 2-я мировая была своеобразным выходом из кризиса (как и первая) - долги стали гораздо дешевле в золотом эквиваленте. США, накопив к 45-му 20 тыс. т. золота (22,5 миллиарда ЗР
), смогла удерживать цену на золото еще 20+ лет, но потом рынок взял свое - денежная база в мире росла значительно быстрее, чем добыча золота, отсюда и рост цен.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:19
Волгарь написав:
Простите, но Вы путаете причину и следствие. Во времена золотого стандарта (до начала Великой Депрессии во все мире) денежная база была конечна, и ограничивалась золотым содержанием той или иной валюты - доллар был равен 1,505 гр золота, фунт - 7,32 (франк после 1-ой Мировой не удержался, и к 25-му падал аж до 50-ти за доллар, против 5,5 довоенных). Стратегия Рузвельта по выходу из кризиса заключалась в 75-ти процентной девальвации доллара - с 20,6 до 35-ти за унцию. Благодаря этому в экономику в 34-ом впрыснули 3 миллиарда бумажных денег, заставив расти цены и спрос на товары. 2-я мировая была своеобразным выходом из кризиса (как и первая) - долги стали гораздо дешевле в золотом эквиваленте. США, накопив к 45-му 20 тыс. т. золота (22,5 миллиарда ЗР), смогла удерживать цену на золото еще 20+ лет, но потом рынок взял свое - денежная база в мире росла значительно быстрее, чем добыча золота, отсюда и рост цен.
Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?
Если посчитать используя историческое соотношение золота к серебру 1 к 15,5 (244долл за унц). Как я уже считал несколько постами выше
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:54
vladus17 написав: Волгарь написав:
Простите, но Вы путаете причину и следствие. Во времена золотого стандарта (до начала Великой Депрессии во все мире) денежная база была конечна, и ограничивалась золотым содержанием той или иной валюты - доллар был равен 1,505 гр золота, фунт - 7,32 (франк после 1-ой Мировой не удержался, и к 25-му падал аж до 50-ти за доллар, против 5,5 довоенных). Стратегия Рузвельта по выходу из кризиса заключалась в 75-ти процентной девальвации доллара - с 20,6 до 35-ти за унцию. Благодаря этому в экономику в 34-ом впрыснули 3 миллиарда бумажных денег, заставив расти цены и спрос на товары. 2-я мировая была своеобразным выходом из кризиса (как и первая) - долги стали гораздо дешевле в золотом эквиваленте. США, накопив к 45-му 20 тыс. т. золота (22,5 миллиарда ЗР), смогла удерживать цену на золото еще 20+ лет, но потом рынок взял свое - денежная база в мире росла значительно быстрее, чем добыча золота, отсюда и рост цен.
Если посчитать инфляцию с января 1971года (35долл унц) и по декабрь 2018 на инфляционном калькуляторе, то получаетья цена на золото на сегодняшний день должна быть около 220долл унц -Странное совпадение, не так ли?
Если посчитать используя историческое соотношение золота к серебру 1 к 15,5 (244долл за унц). Как я уже считал несколько постами выше
К общей инфляции это имеет очень опосредственное отношение, если вспомнить, например, что цена нефти в начале 70-х была около 2 долларов, а при цене в 35 долларов за унцию золота купить его за эти деньги было невозможно. Еще раз повторю - рынок, как правило, не ошибается, и спекуляции на нем возможны очень непродолжительное время. Касательно золота - чем сложнее будет ситуация с госдолгом США, чем больше будет ежегодный объем размещения новых обязательств и выше их доходность, тем выше будет цена за унцию. Весьма вероятно, что в середине следующего десятилетия мы увидим на рынке и 2500.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:34
Волгарь написав:
Весьма вероятно, что в середине следующего десятилетия мы увидим на рынке и 2500.
Не спорю что спекулянты его могут загнать и выше.
Вопрос, надо оно вам?
Для спекуляций сойдет. Но там каждый риски берет на себя.
ПыСы пока вы ждете 2500- жизнь идет. тик-тик, тик-тик
У гроба, как говорится, -карманов нет.
Так что каждый решает сам за себя, кому синица в руках - кому журавель в небе.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 21:53
vladus17 Соотношение серебра к золоту в рубле Николая 2 = 23,25 и по тогдашним ценам металлов оно уже не соответствовало рыночному соотношению. Так что забудьте за средневековые 15 к 1.
И опять же непонятно ваше упорное нежелание рассмотреть торговлю бумажным золотом в короткую в сочетании с столь твердой уверенностью в скором и неизбежном падении. Положив на счет двушку вы можете смело зашортить 20 унций и гарантийного депозита вполне хватить выдержать рост до 1400 даже с небольшим плюсом.
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jabba
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Додано: Пон 04 лют, 2019 23:47
jabba написав:
И опять же непонятно ваше упорное нежелание рассмотреть торговлю бумажным золотом в короткую в сочетании с столь твердой уверенностью в скором и неизбежном падении. Положив на счет двушку вы можете смело зашортить 20 унций и гарантийного депозита вполне хватить выдержать рост до 1400 даже с небольшим плюсом.
Так я же говорил уже что не верю в цены на золото и понятия не имею какими они будут. Так как ценой манипулируют. Играть с бумажным золотом это рулетка еще та.
Меня интересует золото лишь в том плане что бы сегодня купить - завтра продать.
Без кредитных денег, залогов, шортов, маржин колов и бла бла бла. - абсолютно не интересно.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 23:51
На сегодняшний я рассматриваю спекуляции с золотом как игру в горячую картошку, где обжигается тот кто получает ее в руки последний.
Куда пойдет цена на золото- я не знаю, пытаюсь заработать лишь свои 1-2% с маржи. Все.
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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