Додано: Пон 04 лют, 2019 13:12

vladus17 написав: Волгарь написав: Вряд ли - уже к концу 20-го века, после многократного роста золотодобычи в мире (Аляска/Южная Африка) рыночное соотношение золото и серебра было 40 к 1. Как правило в долгосрочной перспективе рынок не ошибается - если соотношение цен десятилетиями находится в каком-то диапозоне, то рыночная цена и есть справедливая, не зависящая от краткосрочных спекуляций. Вряд ли - уже к концу 20-го века, после многократного роста золотодобычи в мире (Аляска/Южная Африка) рыночное соотношение золото и серебра было 40 к 1. Как правило в долгосрочной перспективе рынок не ошибается - если соотношение цен десятилетиями находится в каком-то диапозоне, то рыночная цена и есть справедливая, не зависящая от краткосрочных спекуляций.

Вы упустили одну важную деталь, товарищь.

До 1971го когда была привязка доллара к золоту, искуственно цену накручивать на него не могли. А как только привязку прекратили- так сразу полетели в небеса. В т.ч и соотношение золота к серебру. Вы упустили одну важную деталь, товарищь.До 1971го когда была привязка доллара к золоту, искуственно цену накручивать на него не могли. А как только привязку прекратили- так сразу полетели в небеса. В т.ч и соотношение золота к серебру.

ЗР

Простите, но Вы путаете причину и следствие. Во времена золотого стандарта (до начала Великой Депрессии во все мире) денежная база была конечна, и ограничивалась золотым содержанием той или иной валюты - доллар был равен 1,505 гр золота, фунт - 7,32 (франк после 1-ой Мировой не удержался, и к 25-му падал аж до 50-ти за доллар, против 5,5 довоенных). Стратегия Рузвельта по выходу из кризиса заключалась в 75-ти процентной девальвации доллара - с 20,6 до 35-ти за унцию. Благодаря этому в экономику в 34-ом впрыснули 3 миллиарда бумажных денег, заставив расти цены и спрос на товары. 2-я мировая была своеобразным выходом из кризиса (как и первая) - долги стали гораздо дешевле в золотом эквиваленте. США, накопив к 45-му 20 тыс. т. золота (22,5 миллиарда), смогла удерживать цену на золото еще 20+ лет, но потом рынок взял свое - денежная база в мире росла значительно быстрее, чем добыча золота, отсюда и рост цен.