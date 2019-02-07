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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:04
ПОКРАЩЕННЯ!НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день https://biz.nv.ua/finance/nbu-otmenil-b ... 04955.html
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