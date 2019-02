Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:40

наблюдательный написав: ПОКРАЩЕННЯ!

НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день

https://biz.nv.ua/finance/nbu-otmenil-b ... 04955.html



Покращення-покращення.

Только уже с заявками физлиц на финанс юа начали обходиться. Хоть кило в день как купить так и продать можно, и цена слаще Покращення-покращення.Только уже с заявками физлиц на финанс юа начали обходиться. Хоть кило в день как купить так и продать можно, и цена слаще

