НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:04
ПОКРАЩЕННЯ!
НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:40
Покращення-покращення.
Только уже с заявками физлиц на финанс юа начали обходиться. Хоть кило в день как купить так и продать можно, и цена слаще
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00
Ваш серый базар не всем подходит по ряду причин.
Думаю что некоторые банки скоро опять начнут золотишком приторговывать, коль Нац. банк убрал лимиты до 130 грамм в день.
Если ещё разрешит сам себе скупку золота у населения, как в былые времена, то вообще будет красота.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:18
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
На вкус и цвет...
Здесь есть свои плюсы/свои минусы.
Хоть лично я пока минусов не заметил, тьху тьху тьху...
Со временем нарисовываются товарищи (знакомые ювелиры, скупщики и тд) у которых можно всегда без проблем купить/продать по хорошей цене.
Абсолютно независимо от государства. И их постоянных нововведений-покращень и тд.
А то, может быть, потом срочно понадобиться купить/продать а там какие то новые запреты (как уже было много раз).
Что тогда делать? Плакаться на бабу Леру и ее подобных?
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
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