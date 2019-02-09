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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1869187018711872
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:04

ПОКРАЩЕННЯ!
НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день
https://biz.nv.ua/finance/nbu-otmenil-b ... 04955.html
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:40

  наблюдательный написав:ПОКРАЩЕННЯ!
НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день
https://biz.nv.ua/finance/nbu-otmenil-b ... 04955.html


Покращення-покращення.
Только уже с заявками физлиц на финанс юа начали обходиться. Хоть кило в день как купить так и продать можно, и цена слаще :)
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:ПОКРАЩЕННЯ!
НБУ увеличивает лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день
https://biz.nv.ua/finance/nbu-otmenil-b ... 04955.html


Покращення-покращення.
Только уже с заявками физлиц на финанс юа начали обходиться. Хоть кило в день как купить так и продать можно, и цена слаще :)

Ваш серый базар не всем подходит по ряду причин.
Думаю что некоторые банки скоро опять начнут золотишком приторговывать, коль Нац. банк убрал лимиты до 130 грамм в день.
Если ещё разрешит сам себе скупку золота у населения, как в былые времена, то вообще будет красота.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Ваш серый базар не всем подходит по ряду причин.
Думаю что некоторые банки скоро опять начнут золотишком приторговывать, коль Нац. банк убрал лимиты до 130 грамм в день.
Если ещё разрешит сам себе скупку золота у населения, как в былые времена, то вообще будет красота.

На вкус и цвет...
Здесь есть свои плюсы/свои минусы.
Хоть лично я пока минусов не заметил, тьху тьху тьху...
Со временем нарисовываются товарищи (знакомые ювелиры, скупщики и тд) у которых можно всегда без проблем купить/продать по хорошей цене.
Абсолютно независимо от государства. И их постоянных нововведений-покращень и тд.
А то, может быть, потом срочно понадобиться купить/продать а там какие то новые запреты (как уже было много раз).
Что тогда делать? Плакаться на бабу Леру и ее подобных?
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:51

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Ваш серый базар не всем подходит по ряду причин.
Думаю что некоторые банки скоро опять начнут золотишком приторговывать, коль Нац. банк убрал лимиты до 130 грамм в день.
Если ещё разрешит сам себе скупку золота у населения, как в былые времена, то вообще будет красота.

На вкус и цвет...
Здесь есть свои плюсы/свои минусы.
Хоть лично я пока минусов не заметил, тьху тьху тьху...
Со временем нарисовываются товарищи (знакомые ювелиры, скупщики и тд) у которых можно всегда без проблем купить/продать по хорошей цене.
Абсолютно независимо от государства. И их постоянных нововведений-покращень и тд.
А то, может быть, потом срочно понадобиться купить/продать а там какие то новые запреты (как уже было много раз).
Что тогда делать? Плакаться на бабу Леру и ее подобных?

Оно то так. Но если условия равные - то в банке куда спокойнее купить-продать. К сожаления в банках у нас как правило "тема золота не раскрыта" в полном объеме. С валютой так тоже когда-т было. А сейчас можно спокойно в банке купить , не вникая даже - если не большая сумма. Я помню времена - когда разница - белого и черного рынка на 1 долларе была 1гривна - при цене 8 гривень, то есть -12.5%. Такой большой разницы давно нет.
kalinavalera1
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  #<1 ... 1869187018711872
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