Додано: Сер 13 лют, 2019 15:43

Информационное сообщение О добыче и производстве золота и серебра за 2018 год 13.02.2019 15:40

Производство золота в России за 2018 год составило 314,42 тонн (2017 – 306,9 тонн), в том числе:

добычного золота – 264,41 тонн (2017 – 253,9 тонн),

попутного – 15,44 тонн (2017 – 16,4 тонн),

вторичного – 34,57 тонн (2017 – 36,6 тонн).

Производство серебра в России за 2018 год составило 1 119,95 тонн (2017 –1 044,3 тонны), в том числе:

добычного – 498,66 тонн (2017 – 492,9 тонн),

попутного – 310,47 тонн (2017 – 305,1 тонн),

вторичного – 310,82 тонн (2017 – 246,3 тонн).

немного странно, что цены золота и серебра относятся как 80+ к 1, а объемы добычи менее 4 к 1.